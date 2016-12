Spargere în stil mafiot! Şi toată lumea-i fericită

Spargere în stil mafiot! Și toată lumea-i fericită

Ştire online publicată Marţi, 05 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La spargerea unei bănci, participă doi spărgători. Primul strigă:- Nu mișcă nimeni! Țineți cont: banii sunt ai altora, viața este a voastră. Toată lumea din bancă s-a întins pe podea, în liniște. Asta se numește „Schimbarea Modului de Gândire”.O tipă se întinde provocator pe masa din fața ei, încercând să atragă atenția. Spărgătorul i se adresează:- Vă rugăm să fiți civilizată! Acesta este un jaf, nu un viol!Asta se numește „Profesionalism - Concentrează-te doar pe ceea ce știi să faci”.Când s-au întors de la seif, spărgătorul cel tânăr (cu studii) i-a spus hoțului mai bătrân (fără studii):- Hai să numărăm câți bani am furat!Hoțul bătrân, indignat, îi răspunde:- De ce să pierdem noi atâta timp și să ne prindă, când putem să aflăm diseară, de la știri, câți bani lipsesc din bancă?Asta se numește „Experiență”.Imediat după ce hoții au părăsit banca, directorul i-a ordonat casierului să cheme repede poliția. Casierul, după ce se gândi o secundă, îi răspunse:- Domnule director, nu e mai bine să punem 5 milioane de euro deoparte și să spunem că i-au furat hoții?Asta se numește „Transforma-rea amenințărilor în oportunități”.Seara, la știri, se anunță că doi hoți au intrat într-o bancă și au dat o spargere de 100 mili-oane euro. Hoții au început să numere banii de mai multe ori și nu le ieșeau decât 20 de milioane. Furioși, au început să înjure:- La dracu’, noi am făcut planuri, am riscat ani grei de închisoare sau poate chiar viața și directorul s-a ales cu 80 de milioane cât ai bate din palme?!?Asta se numește „Știință managerială!”