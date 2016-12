Soţul programator

Soțul programator

Sotia: Ai facut cumparaturile?Sotul: Bad command or filename.Sotia: Dar te-am rugat de dimineata...Sotul: Syntax Error. Abort?Sotia: Nici macar noul televizor?Sotul: Variable not found....Sotia: Bine, da-mi cartea de credit, merg eu la cumparaturi...Sotul: Sharing Violation. Access denied!Sotia: Tu vorbesti serios, glumesti sau incerci sa ma enervezi?Sotul: Too many parameters...Sotia: Cum de m-am maritat eu tocmai cu tine?Sotul: Data type mismatch.Sotia: Dar salariul cand il iei?Sotul: File in use... Try later.Sotia: Ma faci sa ma intreb... ce insemn eu pentru tine?Sotul: Unknown Virus