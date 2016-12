Soţul meu, mare şef

Soțul meu, mare șef

În România, două femei vorbesc despre soții lor.- Chiar dacă este criză financiară, nouă ne merge foarte bine. Soțul meu este șef într-un magazin și are în subordine 20 de persoane.- Păi, asta nu este nimic! Al meu, zice cealaltă, are peste o mie de persoane sub picioarele lui.- Incredibil! Dar cu ce se ocupă, mai exact soțul tău? Întreabă curioasă prima.- Tunde gazonul într-un mare cimitir.