Soţie tânără, aşteptări mari

Soție tânără, așteptări mari

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La 95 de ani Don Juan s-a decis să se mai însoare o dată, cu Ana, o tânără de 25 de ani. După nuntă, din cauza diferenței de vârstă, Ana s-a decis să doarmă în camere separate. După petrecere, Ana se pregătește să se culce, când, aude ciocănituri în ușă… Este proaspătul ei soț, Don Juan trecut de 95 de ani. Îi oferă Anei un număr de neuitat și zâmbind, îi dă un pupic, apoi se întoarce în dormitorul său.Peste o jumătate de oră bate din nou la ușa Anei, pregătit pentru numărul următor, care-i reușește fără probleme. Un zâmbet și un pupic și se întoarce în dormitorul său. După nicio oră, acesta bate din nou la ușa Anei, proaspăt de parcă ar fi de 25 de ani. El începe un număr irezistibil și sălbatic ca în tinerețe. Ca de obicei, la sfârșit, pupic și… la el în dormitor. A cincea oară stă iarăși în fața ușii de parcă nu ar fi fost niciodată acolo. Când vrea să se întoarcă în dormitorul lui, Ana îl întreabă dacă nu vrea să rămână acolo, dar Don Juan refuză și îi spune că la vârsta sa nu mai are rezistență și trebuie să se odihnească. Ana izbucnește în râs:- Modestule, eu am cunoscut atâția bărbați cu multe decenii mai tineri ca tine, care nu mi-au oferit ce mi-ai oferit tu!!!Don Juan stă câteva minute pe gânduri, contrariat, după care o întreabă pe Ana:- Am mai fost azi la tine?MORALA: Alzheimer are avantajele ei!