Soţia şi amanta, prietene de suferinţă

Soția și amanta, prietene de suferință

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Două femei așteaptă la ușa paradisului după moartea lor.Prima o întreabă pe cealaltă:- Cum ai murit?- Înghețată, zice cea de-a doua.- Ah, oribil, spune te rog, cum este să mori înghețat?- Tremuri, degetele te dor, dar după un timp devii calmă ca și cum ai adormi....- Și tu... cum ai murit?- Eu am făcut stop cardiac. Credeam că bărbatul mă înșeală și m-am decis să termin odată cu minciunile. Am intrat în casă în plină zi și l-am găsit la televizor. Am căutat peste tot, dar nu era nimeni, la subsol, în dormitor, în viteză, dar totul era curat. Am urcat la etaj dar nici acolo nimic... În final am urcat în pod, dar nu reușisem decât câteva scări să urc și am făcut stop cardiac.Femeia cealaltă zice:- Nenorocire și durere! Dacă ai fi verificat în congelator, azi eram amândouă în viață!