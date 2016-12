Soţia, ca un soft: după instalare dă erori

Soția, ca un soft: după instalare dă erori

Clientul întreabă: Acum un an am schimbat versiunea Logodnică 7.0 cu Nevastă 1.0 și am observat că programul a lansat o opțiune subită, Bebeluș 1.0 care ocupă mult spațiu pe hard. În instrucțiuni nu era nimic menționat.Pe de altă parte, Nevastă 1.0 se autoinstalează în toate celelalte programe și se lansează automat când deschid altă aplicație,împiedicându-i execuția. Aplicații ca Bere-între-prieteni 10.3, Duminica-la-fotbal 5.0 nu mai funcționează.Uneori apare un virus - Soacra 1.0, care blochează sistemul sau face ca Nevastă 1.0 să se comporte total haotic. Nu reușesc să dezinstalez acest program și devine insuportabil, mai ales când încerc să lansez aplicația Duminica-de-dragoste 3.0.Se pare că și alte fișiere sunt virusate. De exemplu c:/Sex sâmbătă dimineața.exe nu mai funcționează deloc. Mă puteți ajuta?Răspuns: Nemulțumirea dvs. este frecventă printre utilizatori, dar ea se datorează unei greșeli primare de concepție: mulți utilizatori trec de la orice versiune Logodnică X.0 la Nevastă 1.0 cu speranța falsă că Nevastă 1.0 nu e decât un program de divertisment și utilități. Dar e vorba de mult mai mult: Nevastă 1.0 e un Operating System complet creat ca să controleze toate aplicațiile dvs. Aceeași problemă și cu Soacră X.0. Acesta e un program mai vechi din care derivă Nevastă 1.0 și comportă multe probleme de compatibilitate. Cu puțin noroc, sfârșește prin a fi victima unui virus și dispare în câțiva ani.Evitați utilizarea tastelor ESC și SUPPR care necesită ulterior C:/Scuze /Flori multe.exe. Pentru o mai bună utilizare, vă sfătuim să cumpărați și pack-ul Bijuterii 3.0, Vacanțe 5.1.Opțiunile Da_draga_mea 2.7 și Ai_dreptate_iubire 4.5 sunt indispensabile.Nu instalați sub nicio formă Secretara_blondă_în_fustă_mini 2.0, O_prietenă 3.1. Aceste programe sunt incompatibile cu Nevastă 1.0 și pot distruge sistemul. Funcția c:/Sex__sâmbătă_dimineața.exe se va activa odată cu c:/Colier_cu_diamante.exe