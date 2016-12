Soţ pierdut, caut altul!

Soț pierdut, caut altul!

Vineri, 05 Aprilie 2013

O doamnă merge la secția de poliție din apropiere să reclame că i-a dispărut soțul. Polițistul cere o descriere:- Are 35 de ani, 1,90 m, ochi negri adânci, păr negru ondulat, o constituție atletică, vorbește frumos și este bun cu copiii…- Dar, doamnă, pe soțul dumneavoastră îl cunoaștem: are 1,60 m, este scund, chel, gras, are o gură spurcată și este rău cu copiii…- Știu, dar cine l-ar vrea p’ăla înapoi?