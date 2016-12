Sms-uri haioase

Ştire online publicată Marţi, 11 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. Așa pisică ții câinele ocupat peste 20 șoareci de lup secunde canar un arici idiot. Acum citește fără animale! 2. Sexul e ca matematica: aduni patul, scazi hainele, împarți picioarele și te în-mulțești! 3. Acest mesaj poate fi citit doar de persoane sexy. Mai încearcă... Încearcă încă o dată... Nu forța nota, urâto! 4. Sunt niște microființe cu cap și codiță, umblă-n grup în lichid propriu. Dacă intri-n contact cu ele, ai putea avea urmări pe mai multe luni... Da, virusurile... 5. Sms matrimonial: tânăr prezentabil brunet, ochi verzi, atletic, situație materială ex-cepțională, poziție socială, mașină, două vile, relații politice, nu caut nimic, doar mă laud. 6. Sunt virusul Moș Crăciun. Dacă vrei cadouri, trimite telefonul tău la adresa pe care o vei primi în următorul sms. 7. Am văzut astăzi ceva în vi-trina unui magazin... era frumos, sexy, adorabil... am vrut să ți-l cumpăr, până când am realizat că era reflexia mea.