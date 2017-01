Sfaturi utile, ca între prietene

Ştire online publicată Luni, 08 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Două prietene se întâlnesc întâmplător pe stradă, după mulți ani. Se îmbrățișează bucuroase și încep să se descoasă despre bărbații lor:- Auzi dragă, mai bea al tău așa mult?- Nuuu… l-am dezvățat.- Cum ai reușit, dă-mi și mie rețeta.- Păi… am luat o pisică de pe stradă, am umplut cada cu vin și am băgat pisica acolo. El când a ajuns acasă m-a îmbrățișat că și-a văzut visul împlinit, a intrat în cadă, a băut tot vinul și când a găsit pisica… a leșinat. De atunci nu mai bea decât apă, și pe aia decât la nevoie.- Dragă, îți mulțumesc. Chiar acum mă duc să caut și eu o pisică.Găsește pisica, o duce acasă, toarnă vin, îl invită pe bărbat în baie. Trec câteva ore bune și disperată că numai iese, intră peste el să vadă ce se întâmplă. Bărbatul său mort de beat stătea pe marginea căzii și storcea pisica spunându-i:- Hai mă pisi,… încă un strop!