Sfat de la bunica... pentru fetele nemăritate

Ştire online publicată Luni, 24 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Trei fete discutau în prezența bunicii care abia dacă mai auzea.Prima spune:- Am citit în revista Elle că anul ăsta se vor purta mănușile până aici, arătându-și încheietura.Zice a doua:- Eu am citit în revista Vogue că se vor purta până aici, arătându-și cotul.Zice a treia:- Eu am aflat de la sursă sigură că se vor purta până aici, arătându-și cu mâna bucuroasă umărul…Dintr-odată sare bunicuța ca arsă în sus:- Cu ăsta să te măriți!