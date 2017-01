Sfat amical

Doi amici la...beri:-Nevasta-mea nu ma mai primeste acasa, daca mai vin beat...! (zice unu')-Fa ca mine: cand ajungi acasa, dezbraca-te, suna la usa si cand deschide usa arunca hainele in casa...doar n-o sa te lase in pielea goala pe palier...!!!Betivul il asculta si iata ce se intampla: ajunge la usa, suna, se dezbraca, usa se deschide, arunca hainele inauntru, dupa care se aude:"-Atentie se inchid usile, urmeaza statia Timpuri Noi, cu peron pe partea dreapta!"