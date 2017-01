SEX şi DIVERTISMENT / MĂICUŢELE şi PREZERVATIVUL SPART!

SEX și DIVERTISMENT / MĂICUȚELE și PREZERVATIVUL SPART!

Ştire online publicată Miercuri, 08 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La o mânăstire, Maica Sta-reță adună toate măicuțele:- S-au găsit pe lângă zidurile mânăstirii niște prezervative folosite, spuse aceasta.Maicile bătrâne:- Doamne ferește, Doamne păzește…Maicile tinere:- Hi, hi, hi…Maica Stareță:- Unele din prezervative erau găurite..Maicile bătrâne:- Hi, hi, hi…Maicile tinere:- Doamne ferește, Doamne păzește!