Sex la vârsta a treia

Un cuplu de pensionari aniversând 50 de ani de căsătorie, hotărăsc să petreacă un week-end în micul orășel în care s-au cunoscut cu atâția ani în urmă.Duminică dimineața, stând pe terasă la o cafeluță, bătrânelul are o revelație :- Ți-aduci aminte, dragă, acum 50 de ani când ne-am cunoscut, te-am dus în spatele benzinăriei lângă gard și am făcut sex de ți-au sărit ochii!Cu o undă de nostalgie în glas, soția răspunde :- Ehei ... cum aș putea să uit?- Știi ceva? sare moșul cu o idee. Hai să mergem acum, să o mai facem odată ca atunci. Cine știe, mâine poate nu vom mai fi.Imediat, baba se ridică de pe scaun, și împreună cu moșul se îndreaptă către locul cu pricina.Alăturea, un tânăr, singur la masa lui, auzise toata conversația. Amuzat, se ridică și-i urmărește pe bătrânei, gândind: „Sigur va fi amuzant, nu trebuie să ratez așa ceva”.Ajunge la locul faptei și îl vede pe moș cum o proptește pe babă cu capul în gard și numai ce începe să intre în acțiune. În următoarea jumătate de oră, tânărul asistă la o partidă de sex de-a dreptul infernală: haine smulse și zburând în jurul celor doi bătrâni, gemete, urlete.După care, cei doi cad lați pe trotuar. Uluit, tânărul îi lasă un ceas ca să-și revină apoi se apropie de moș, plin de respect :- Domnule, așa ceva nu am mai văzut. La vârsta dvs. să faceți sex așa de vârtos... Îmi puteți spune care este secretul ?La care moșul zice cu năduf :- Păi, acum 50 de ani afurisitul ăsta de gard nu era electrificat.