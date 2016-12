Sex, fotbal şi… sentimente

Sex, fotbal și… sentimente

Miercuri, 07 Decembrie 2011.

Jurnalul ei:Sâmbătă seara mi s-a părut că se purta ciudat. Făcusem planuri să mergem la un bar ca să bem ceva. Fusesem la cumpărături cu prietenele mele toată ziua și am crezut că era supărat că am întârziat. Nu a zis nimic. Conversația nu începea, așa că am propus să mergem undeva unde să putem vorbi în liniște. A fost de acord dar era în continuare tăcut și absent. L-am întrebat ce nu era în regulă. A spus că e totul OK. L-am întrebat dacă era supărat pe mine…dacă tăcerea lui era din vina mea. Mi-a spus că nu are legătura cu mine și să nu îmi fac probleme. În drum spre casă i-am spus că îl iubesc, el doar a zâmbit și a continuat să conducă. Nu îmi pot explica comportamentul lui. Nu înțeleg de ce nu mi-a spus „și eu te iubesc”…..Când am ajuns acasă, am simțit că l-am pierdut, ca și cum nu ar mai fi dorit să aibă de-a face cu mine niciodată. Pur și simplu stătea și se uita la televizor.Părea atât de distant și absent. În final m-am hotărât să merg să mă culc. După vreo 10 minute, a venit și el în pat și, spre surprinderea mea, a fost receptiv la mângâierile mele și am făcut dragoste. Dar tot nu era el…am simțit că era distras și cu gândul în altă parte. Am simțit că nu mai rezist, așa că m-am hotărât să îl confrunt, dar el adormise deja.Am început să plâng cu cearșaful în dreptul gurii, pentru că nu vroiam să-l trezesc și am plâns, și am plâns, până am adormit și eu. Sunt disperată. Nu știu ce să mă fac. Sunt aproape sigură că se gândește la alta. Viața mea e un dezastru.”Jurnalul lui:Azi Steaua a pierdut în deplasare, dar măcar am făcut sex...