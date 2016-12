Sex fantastic cu nevasta - remedii prin hipnoză

Ştire online publicată Vineri, 06 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie vine acasă și-i zice soțului: „Îți amintești de toate durerile de cap pe care le-am avut în ultimii ani? Ei bine, nu le mai am.”„Nu mai ai dureri de cap?”, întreabă soțul, dar „ce s-a întâmplat?”.Soția îi răspunde: „Una dintre prietenele mele mi-a recomandat un hipnotizator. Acesta mi-a spus să stau în fața unei oglinzi, să mă holbez la mine însămi și să-mi repet: Nu am nicio durere de cap; Nu am nicio durere de cap; Nu am nicio durere de cap. Și a mers! Durerile de cap au dispărut..”Soțul a replicat: „Ei bine, este extraordinar.”Atunci soția-i spuse: „Știi, tu nu ai prea fost un macho în pat în ultimii ani. De ce nu te duci și tu la acest hipnotizator să vezi dacă nu poate să te ajute în această problemă?” Soțul a fost de acord să încerce. După consultație, soțul vine acasă, își rupe hainele, își ridică în brațe soția și o duce în dormitor. O pune pe pat și-i spune: „Nu mișca, mă întorc imediat.” Se duce în baie, se reîntoarce după câteva minute și sare în pat și face dragoste pasional cu soția sa așa cum nu o mai făcuse niciodată. Nevasta-să e uluită: „Băiete, a fost minunat!” Bărbatul îi spune: „Nu mișca, mă întorc imediat.” Se întoarce în baie, stă câteva mi-nute, se întoarce în dormitor și runda a doua a fost mai bună chiar și decât prima oară. Soția rămâne amețită și extaziată. Bărbatul îi spune din nou: „Nu mișca, mă întorc imediat.” Și se întoarce iar în baie. De data asta, soția îl urmează în liniște și acolo, în baie, îl vede stând în fața oglinzii și repetând: „Ea nu este soția mea. Ea nu este soția mea. Ea nu este soția mea…!”Mențiune: Înmormântarea și funeraliile bărbatului vor avea loc mâine.