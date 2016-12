Sex cu soţia altuia? Nicio problemă!

Sex cu soția altuia? Nicio problemă!

Ştire online publicată Joi, 17 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O pereche tânără joacă golf. La o lovitură dată de ea, mingea de golf sparge geamul unei case alăturate. Tinerii, conștienți de greșeala lor, se duc imediat să comunice proprietarului. Sună la ușă, dar nu răspunde nimeni. Atunci, ei intră în casă prin ușa deschisă a terasei și văd lângă geamul spart și o carafă spartă. Lângă carafă stă un bărbat bine, cu un turban pe cap.- Dumneavoastră sunteți proprietarul? întreabă soțul.Bărbatul răspunde ironic: Nu, eu am fost închis 1.000 de ani în această carafă, dar cineva a spart geamul și carafa, cu o minge de golf, și m-a eliberat.La aceste cuvinte, soțului i s-a iluminat privirea:- Aaa, sunteți spiritul din carafă?- Corect, eu vă îndeplinesc două dorințe vouă și o a treia pentru mine.- Ok! se gândește soțul și spune imediat prima dorință: Eu vreau un salariu lunar de 1.000.000 dolari, neimpozabil.Spiritul răspunde:- S-a îndeplinit! Și a doua dorință?- Totdeauna să avem cele mai bune mâncăruri și băuturi fine, să nu ne lipsească nimic!- Considerați și această dorință îndeplinită. Și acum, dorința mea: De 1.000 de ani nu am mai văzut o ființă feminină. Deci, doresc să mă culc cu nevasta ta.Tinerii se supun și, după câteva minute, spiritul și femeia sunt în puternică activitate, timp în care soțul s-a întors pe terenul de golf.- Câți ani are soțul tău? o întreabă spiritul pe femeie.- 35! răspunde soția, gâfâind.- Ciudat! La vârsta lui mai crede în spirite?