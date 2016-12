Sex cu o blondă sau o noapte la bowling?

Ştire online publicată Joi, 28 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă îi spune soției într-o seară că se duce să cumpere țigări. La magazin se închisese, așa că se duce la bar. Acolo bea câteva beri și începe să vorbească cu o tipă. Mai beau împreună niște beri, apoi se duc la tipă acasă și petrec o noapte foarte plăcută. Când se trezește, își dă seama că era trei dimineața.- Nevastă-mea o să mă omoare, dă-mi repede niște pudră de talc!Bulă ia pudra de talc și își dă pe mâini. Ajuns acasă, își găsește soția așteptându-l, furioasă:- Unde ai fost până la ora asta?- Uite, îți voi spune adevărul. Am fost într-un bar, am băut niște beri, am fost acasă la o blondă și m-am culcat cu ea.- Arată mâinile! zise soția.Bulă se conformează și îi arată mâinile pline de pudră de talc.- Mincinos nenorocit, iar ai fost la bowling!