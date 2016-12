Sex cu nevasta sau o partidă de pescuit?

Trei bărbați mergeau la fiecare sfârșit de săptămână la pescuit, fie soare, fie ploaie. Într-o zi, soția unuia dintre cei trei bărbați îi spune soțului său:- Să faci bine să-ți anunți prietenii că în sâmbăta asta nu pleci cu ei la nici un pescuit, ci stai acasă cu mine. M-am săturat până peste cap de pescuitul tău. Dacă nu-ți con-vine, mai bine divorțăm.Ce să mai facă bietul om. Își anunță în ziua de vineri cu regret cei doi tovarăși de pescuit că trebuie să renunțe la pescuit în favoarea nevesti-sii. Se duc cei doi tovarăși sâmbăta dimineața la pescuit fără prietenul lor și ce să vadă la balta de pescuit. Colegul lor era acolo:- Băi, ce-ai făcut, n-ai zis că stai cu nevastă-ta acasă?- N-o să vă vină să credeți ce-am pățit acasă!- Ce-ai pățit mă?- Aseară, când am venit de la serviciu, nevastă-mea mă aștepta dezbrăcată în dormitor și mi-a spus că acum pot să fac ce vreau eu!- Și tu ce-ai făcut?- Am luat sculele și am plecat la pescuit.