Sex cu aromă de măr

Ştire online publicată Luni, 16 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, mi s-a întâmplat ceva ieșit din comun. Să vă povestesc.În timp ce plecam spre serviciu, în dreptul stației de autobuz, o fată de 25 de ani s-a oferit să facă sex cu mine. Dar nu așa, gratis, ci în schimbul unei reclame la un produs, pe care urma să o fac pe pagina mea de Facebook.M-a enervat maxim tupeul ei și nu am înțeles de ce m-a abordat tocmai pe mine dintre toți trecătorii din zonă. Bineînțeles că am refuzat, deoarece eu am o voință puternică și un caracter foarte bun, iar lucrurile acestea nu pot fi schimbate cu una, cu două. Ca să înțelegeți mai multe despre caracterul meu, este cam la fel de puternic ca noul Domestos, care curăță absolut orice pată, la un preț foarte bun. Acum și cu aromă de măr și Aloe Vera!