Selling fără număr, Spears fără vlagă

# Am văzut recent o știre la tembelizor, ceva cu Paula Selling, și mi-am adus aminte de bancul ăla cu 3 Sud Est și Paula, îl știți? Cică Laurențiu Duță a plecat din 3 Sud Est, fiind înlocuit cu Paula Selling. Evident, Duță s-a cărat cu tot cu titulatura trupei, așa că noua formație se numește 3 Selling. Revenind, știrea era despre nunțile unor maneliști de frunte... Bursuc, Salam, nu știu care... iar, pe lângă clasicii în viață Minune și Gură de Aur, pe estradă performa Paula Selling. Nici o problemă, fata are dreptul să cânte unde și cum îi place, mai ales la o nuntă unde bancnotele zboară mai dihai ca artificiile. Beleaua s-a produs atunci când nuntașii s-au îmbulzit să facă dedicații fără număr, fără număr, fără număr. Cum Paula nu e Viorica din Clejani, să îndese lovelele în decolteu, fârtații nu știau cum să-i paseze mangoții, iar Paula nu știa cum să palmeze banii fără număr, fără număr, fără număr. Descurcăreț cum îl știm, Adrian Copilul Minune a găsit soluția finală: a pus banii la picioarele solistei. Teancul de la poale creștea, creștea, iar Paula făcea duet cu un ma-nelist: „Ce bine că eeeeeești", susura fata, „Ce mirare că suuuunt, mânca-ți-aș", gâjâia omul fluturând purcoiul de bănet. Dar ce cârcotaș sunt: ce mă bag eu în viața fătucii (pe care, sincer, o admir din toate puterile), dacă dintr-un show pentru prieteni în cine știe ce cafenea spălată iese doar cât de-un rimel mai fițos? # Britney Spears a făcut-o din nou. A făcut din nou, pardon, rahatul praf, după aproape trei ani, la deschiderea ediției din acest an a MTV Video Awards. Băieții deștepți de la MTV știau prea bine că nu-i pregătită absolut deloc pentru un comeback, însă, așa cum a remarcat Kanye West, mămuca a fost exploatată pentru audiență. Dacă cineva a vrut s-o distrugă definitiv sau a fost doar o mutare forțată pentru recâștigarea audienței showului, în cădere liberă în ultimii ani, vom afla peste 50 de ani, vorba prezidentului Băsescu. Din păcate, Britney - pe care, personal, nu o înghit fără o tonă de lămâi - a văzut cum e să fii folosit de o industrie care te-a supt cât a putut și care te-a expectorat scurt, ca pe o gumă mestecată două zile. Dacă Spears a fost desființată pentru un playback dezastruos și trei mișcări din buric, vă dați seama ce tari sunt cânterețele de pe la noi, care fac lip-sync puțin mai bine, dau de patru ori din buric și sunt catalogate vedete?