Scrisoarea unui terorist ajuns în România

Ştire online publicată Marţi, 26 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

A fost interceptată scrisoarea unui terorist ajuns în România:„Zalutam cu rezbekt, JefuAderizat la Romania cu bomba la valiză ascuns, tregut fără broblem control la aerobort.Păstrat dolar american blestemat, bentru construit aigea bombă, dat jumădate la taxi, jumate furat țigan din buzunar. Indâlnit frate Ahmed, batron magazin, ajudat la mine. Discutat cu el la cafenea plan bombă, consumat egler broaspăt, intoxicat cu zalmonel, noi ajuns la sbital, doctor român durut la cur, noi luat cur fok.Jefu, gu bomba praf antrax nu putut făcut la Romania, cineva furat antrax, deci îngercat plan bombă cu bum-bum…!Mutat apartament frate Ahmed, adus mult frumos aminde de țara mia, fără apă la robinet, geam sparte ca Beirut, țigle kăzut cap când vând bate. Urmărit PROTV emiziune explozia camion azotat, făcut frica la mine. Ăștia români are tupeu nu glumă!Urgent trebuie recrutat, jefu! Bombă cu azotat mare efect aveam. Inderesat pilotat avion bentru lovit glădire la român.Văzut delevizor, aparat zbor MIG brăbușit singur în ogor la țăran, plus țăran român stricat singur glădire, adormit beat, țigară abrinsă, murit soacră, făcut chef mare la ei…Dragă Jefu, gineva furat la mine gas păstrat bentru bus la bombă, iar azeară, gând ieșit cumbărat baclava, exblodat budelie la barter. Aicia la România, mult cretin! Zbierat, zguibat la sân, căcat be mine de frică! Jefu, mă îndorg acasă! Asta români nu are nevoie de terorism, face singur treaba.”