Scrisoarea unui elev revoltat face furori pe Internet. Voi ce părere aveţi?

Scrisoarea unui elev revoltat face furori pe Internet. Voi ce părere aveți?

"Generația rataților" - așa sunt catalogați tinerii care au susținut examenul de Bacalaureat în acest an - se revoltă împotriva stigmatizării la care sunt supuși. O scrisoare de protest, scrisă de un tânăr care a susținut BAC-ul în acest an, a devenit deja virală pe Facebook. Autorul protestului îi acuză pe cei care i-au crescut și care acum se delimitează de ei."Rușine pentru că ați ajuns să dați vina pe o generație crescută de voi, arătată cu degetul acum tot de către voi! Rușine sistemului care ne-a crescut! Rușine modelelor care ne sunt promovate de mai bine de 20 de ani încoace! Rușine nouă, vouă, profesorilor, elevilor, politicienilor, mass-mediei, ROMÂNIEI!", se arată în scrisoarea de protest.Scrisoarea de protest, care face furori pe Facebook, acuză corupția din societatea românească, personajele dubioase prezentate drept modele de succes, schimbările haotice din sistemul de învățământ și susține că rezultatele examenului de Bacalaureat din acest an reprezintă o oglindă fidelă a realităților românești.Citește mai jos scrisoarea de protest:"Generația rataților! Generația etnobotanistilor! Generația idioților! Generația facebook! - așa ne cataloghează mass media și opinia publică din întreaga țară în zilele acestea pe toți care am dat Bacalaureatul - eu le spun doar atât - RUSINE! Rușine tuturor! Rușine nouă, vouă, profesorilor, elevilor, politicienilor, mass-mediei, ROMÂNIEI!Am ajuns după 20 de ani de șpagă, de modele gen Becali, Tălmăcean și Bianca Drăgușanu, de învățământ prost manageriat, de legi prost făcute să profite cei puternici, de facultăți pe pile și pe bani din care au ieșit generații întregi de dascăli care ne-au educat pe noi, cei idioți și fraieri cei care ne aflam acum în aceeași oală, indiferent dacă ne-am luat sau nu BAC-ul, am ajuns la o limită!Nu mai suportam! Refuzam sa credem că suntem o generație pierdută! Suntem defapt prima generație care va fi sacrificat cu folos, și asta deoarece ne-am saturat de ce se întâmplă în țara asta! Totul trebuie să înceteze! Pentru asta vom ieși în strada și vom cere dreptate! Cerem ajutorul oamenilor corecți, ajutorul moral de care avem nevoie pentru a progresa! Toată lumea este acum șocată de rezultatul Bacalaureatului și implicit de învățământul romanesc. Ohh, dar ce surpriză! Cât de neașteptat! Ce șoc! INCREDIBIL! SENZAȚIONAL!Adică din acești copii care din `99 până acuma li s-a schimbat programa de n`spe ori, care au intrat la liceu să dea bac din geografie și s-au trezit în a 12-a că dau din fizica, acești copii care au văzut zi de zi la televizor cum este încurajată prostia și incultura alături de băieți cu bani făcuți fraudulos înconjurați de curve semi-îmbrăcate în direct la televizor, acești copii bătuți de soartă că s-au născut într-o țară ca asta, o țară în care e mai important ce chiloți are Crudu decât rezultatele sportive și intelectuale ale tarii, acești copii nu au devenit niște genii eminesciene??? Serios??? Acești copii nu au intelect nici măcar cât Einstein??? DOAMNE! CE NERUȘINARE!! Mai nemernici etnobotanisti!!! Cum puteți mai gunoaielor, mai loazelor să nu învățați și să intrați fără pile și copiat la facultăți când aveți atâtea modele demne de urmat??? CUM E POSIBIL O ASEMENEA DEPRAVARE? Adică mai bine stați pe facebook si pe messenger decât sa urmăriți modelele oferite la tv???Adevărul e că de 20 de ani ne așteptam sa iasă niște flori de nufăr în locuri în care nu am aruncat nici măcar semințe de urzica! Asta e realitatea! Va uimește promovabilitatea de la BAC? Dar de cea de la titularizări de ce nu ziceți nimic? Ei nu-s loaze, etnobotanisti? E posibil sa iei 1.20 la titularizare și sa te mai consideri profesor? E posibil sa iei diploma frauduloasa la Spiru Haret si sa educi apoi generații întregi? Știați ca 25% din toți profesorii actuali au studiile făcute la Spiru Haret? Sau asta nu e important pentru voi? Știați că suntem pe penultimul loc din Europa și la egalitate cu Congo la nivelul învățământului? Și asta nu de acuma, de un an-doi ci de aproape două decenii!!! Așadar, de ce va mirați? De ce sunteți indignați? aaaa... aveați impresia ca dacă le oferiți părinților și bunicilor noștrii spectacole tv ieftine și barbare, adevărate sugative de rating, sau dacă le cumpărați votul și ii mințiți în campanii electorale infinite, noi odraslele lor o sa fim dintr-o dată altfel?Ei bine, suntem altfel, dar nu asa cum credeți voi! Suntem diferiți! Suntem diferiți prin faptul că știm sa spunem GATA!Gata cu adevăratele gunoaie din țara asta! Nu va mai merge! Noi avem onoare și demnitate, nu mai suntem niște slugi în fata voastră, iar dacă nu vom reuși să vă schimbam, vom pleca din țară, și atunci sa rămâneți voi să vă plângeți de milă! Noi, generația etnobotanistilor cum ne spuneți voi o să vă arătam ca avem mai mult curaj decât toate generațiile voastre de comuniști la un loc! Reprezentam adevărata forță deoarece noi suntem VIITORUL iar voi sunteți doar niște amărâți care vor muri și vor fi uitați de istorie! Sursa: Realitatea.net.