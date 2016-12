Scrisoarea III a lui Mircea (Geoana) catre Traian (Basescu)

Ştire online publicată Miercuri, 03 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La un semn deschisă-i calea și se-apropie de cort Un pleșuv așa simpatic! După vorbă, e din port: - Tu ești Mircea? - Da, Traiane! - Am venit sa mi te-nchini! Și să-mi dai pe la sectoare încă patru-cinci sutimi. - Orice gând ai, măi, Traiane, și oricum vei fi sosit Cât suntem încă-n locale, eu îți zic: bine-ai venit! Despre partea închinării, însa, dom’le să mă scuzi. Că-i Năstase după ușă. Tot mai plânge. Nu-l auzi? O, tu nici visezi, străine, câți în cale ni s-au pus, Toata floarea cea vestită a întregului Apus. Tot ce stă în umbra crucii, împărați și regi se-adună Să dea piept cu noi. Ce nu știi? Parc-ai fi picat din lună! Sa-mbrăcat în zale lucii cavalerii Bush și Blair Papa, cu-a lui trei coroane, plus amicul lui din cer Fulgerele adunat-au contra lui Năstase care În turbarea-i furtunoasă cumpăra pământ și sare. N-am avut decât cu ochiul sau cu mâna semn a face Că baronii și săriră cu lovelele încoace. Pentru-a noastră biruință cumpărarăm râuri, lacuri, Fotbaliști, pământ, mass-medii, gazetari, artiști, conacuri. La partid doar ce văzut-ai ce parale s-au mai strâns. Știi cât m-a costat out-door-ul? Ți-aș fi spus, dar ai fi plâns! Când văzu că pe la Cornu și găinile vor iarbă Cu o ură ne-mpăcată și-a șoptit Năstase-n barbă: „Am jurat, până la toamnă, cumpăr țara, fără pas, Iar de rest, chiar de la Roma, iau pentru găini ovăz!” Și de crunta-i vitejie tu te aperi c-un ardei? Ce faci daca scoate pușca și te-mpușcă-n c...! Chiar vrei? Ți-as mai spune eu mai multe, dar mă știi că-s diplomat. Zi mersi că nu-s ca Mitrea. Ăla te-ar fi asfaltat!