Scrisoarea a III-a din zilele noastre!

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Iată vine-un Jeep pe stradă, cu un girofar pe el,Baiazid stătea în dreapta și rosti către șofer:- Sper ca Mircea să ajungă, să nu-ntârzie din nou.Ia vezi dacă a tras mașina, lângă gura de metrou...- N-a venit, Măria Ta, zise el privind în jur…- Și mi-a zis că fix la 12 ne vedem lângă Carrefour.Așteptând vreo 5 minute, își pierdu orice răbdare,Și trimite bodiguarzii să se uite prin parcare.La un semn (curbă la dreapta), se oprește un X5.Și din el coboară Mircea, în bermube și opinci.Printre turci porni agale, și privindu-i cu nesaț,Le-arată un „Sony Vaio”, pe care-l ține la subraț.Agitat, la el în Jeep, și-mbrăcat tot în civil,Baiazid nu mai rezistă și îl sună pe mobil:- Tu ești Mircea?- Da-mpărate, am uitat să îți dau bip,Dar am stat mult la Rovine, era coadă la Agip.Nici n-am nimerit din prima, că nu vin aici prea des,Și-am luat-o… pe centură, îndrumat de GPS!Acum am parcat mașina. Unde ești? Că vin la tine.- Sunt la mine în mașină și te vad, te-ndrepți spre mine.Și de-ndată ajunse Mircea și urcă la turc în jeep.Și-ncepu să îi explice că nu vrea, cu niciun chipSă își strângă întreaga oaste la Rovine în câmpii,Și să lupte pân’la moarte cu ai turcului spahii.- Baiazide, știi că-i criză, și-acum viața-i foarte grea,Mă gândeam ca să ne batem,… dar la „Heroes” în rețea.Sau în loc să cucerești, cu armate-al meu popor,Nu ai vrea, dacă ai wireless, să jucăm „Triviador”?- Cum, când turcii-mi sunt în vamă, și-am venit din Istanbul,Tu nu vrei să ne batem, că nu ți se pare „cool”?- Eu nu-s disperat ca tine să stau nopți întregi pe net,Eu trăiesc în realitate și nu e niciun secretCă am fost în multe lupte: Varna, Ialta sau Oituz…- Păi eu sunt online tot timpul, nu puteai să dai un „buzz”?- Mircea!!! Vin c-o întreagă oaste, iar tu faci mișto de noi,Mâine sunt aici cu turcii și-ți declar de-acum război.- Cum vrei tu, mărite rege, eu speram să mă-nțelegi,Căci de-ajungem la cuțite, voi nu mai plecați întregi.N-aș vrea să pun pe „YouTube”, cu-ai tăi morți, videoclipuri,Nici ca Dunărea să-nece spumegând ale tale jeep-uri...Dar, de asta ți-e dorința, mâine ne vedem la luptă,Și-ți promit că pleci d-aici cel puțin c-o mână ruptă!Și zicând acestea Mircea, îl lăsă pe BaiazidȘi trântindu-i portiera el plecă la pas grăbit.Când ajunse la mașină, găsi-n geam, pe-un bilet scris:„Scuze. V-am blocat o roată, c-ați parcat pe interzis”…Și dă Mircea multe mailuri, sms-uri, mii de „bip”-uri,Ca să-și strângă toți oștenii și să îi îndese-n „Jeep”-uri.Demarând în mare trombă, se-ndreptară spre Rovine,Dar aici găsiră turcii, toți cu pantalonii-n vine!Toți văitându-se de moarte, ghemuiți prin iarba scurtăRezemați de câte-un ciot și ținându-se de burtă.- Baiazid, hai să ne batem! Unde ești, de ce nu vii?- Mi-am scos în oraș ostenii și i-am dus la KFC.Și-am mâncat cu poftă aseară, tot ce ni s-a pus pe masă…Răspunse-ncordat sultanul dintr-o tufă mai retrasă.- N-am știut că la „fast-food”-uri nu e bine să mănânci,Mai ales în România, fiindcă riști să pleci pe „brânci”….Nu mai vreau să ne batem, iartă-mă a fost o farsă.Dă-ne niște „triferment” și-o să facem cale-ntoarsă”…Și așa a scăpat Mircea de o luptă la Rovine.Deci se vede pân-la urmă că „fast-food”-ul face bine.Asta-i tot…Dar fiți voi siguri ca Istoria o să zică:„Turcii l-au văzut pe Mircea și-au făcut pe ei de frică”…Sursa: Facebook