Scrisoare din tabără

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Dragă mami și dragă tati, Ghidul nostru ne-a spus să scriem acasă, că poate ați văzut la televizor inundația și sunteți îngrijorați. Suntem bine. Apa a luat doar un cort și doi saci de dormit. Din fericire, nimeni nu s-a înecat. A, da, sun-o pe mama lui Cristi și spune-i că totul e bine. Cristi nu poate să scrie pentru că și-a rupt mâna. Am mers și eu cu unul dintre jeep-urile Salvamont. A fost super. Nu l-am fi găsit niciodată în întunericul acela dacă nu fulgera. Ghidul nostru, Victor, s-a enervat foarte tare pe Cristi pentru că a plecat fără să spună nimănui. Cristi zice că i-a spus, dar era în timpul incendiului, așa că probabil n-a auzit. Știai că dacă pui benzină pe foc, canistra o să explodeze? Lemnul ud nu ardea, dar unul dintre corturi, da. Și hainele noastre la fel. Dănuț o să arate ciudat până îi crește părul la loc. Ne întoarcem acasă sâmbătă, dacă Victor reușește să repare mașina. Nu a fost vina lui. Frânele mergeau bine când am plecat. Victor spune că la o mașină atât de veche, ceva se strică mereu, probabil de asta nu are asigurare. Mie mi se pare o mașină mișto mișto. Nu se supără dacă i-o murdărim, și când e cald, ne lasă să stăm pe capotă, ca să ne mai răcorim. Se face destul de cald, cu 13 oameni într-o mașină. Ne lăsa să stăm și în portbagaj până l-a oprit un polițist. Ghidul nostru e mișto. Îl învață pe Tudorel să conducă mașina pe drumurile de munte, unde nu e trafic. Tot ce vedem pe aici sunt camioane cu bușteni. Dimineața asta, toți tipii săreau în lac de pe stânci. Pe mine nu m-au lăsat, pentru că nu știu să înot, iar Cristi avea mâna ruptă, așa că ne-a lăsat să mergem cu barca. A fost super. Se pot vedea sub apă copacii rupți de inundație. Victor nu e un scorțos ca ceilalți ghizi pe care îi știu. Ne-a lăsat să mergem fără veste de salvare. Trebuie să petreacă mult timp lucrând la mașină, așa că încercăm să nu-i facem probleme. Ghici, ce? Am primit toți insigne pentru că am trecut cursul de prim ajutor. Când Dănuț și-a tăiat mâna cu toporul, am învățat să coasem vene. Marius și eu am vomitat, dar ghidul nostru zice că era de la puiul stricat. Ne-a mai spus că mâncarea din închisoare era și mai rea. Mă bucur că a ieșit de acolo. Zice că acum a învățat să facă lucrurile cum trebuie. Apropo, ce e un pedofil? Trebuie să plec acum. Mergem în oraș să ne trimitem scrisorile și să cumpărăm vaselină. Nu vă faceți griji. Suntem bine. Cu dragoste, al vostru băiat!