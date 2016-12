Scrisoare de la o soţie iubitoare

Scrisoare de la o soție iubitoare

Ştire online publicată Joi, 28 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul meu drag,Înainte să te întorci din călătorie, am vrut să-ți spun despre micul accident pe care l-am avut cu Jeep-ul când am încercat să-l parchez. Din fericire, nu am fost rănită, așa că nu te îngrijora prea mult în legătură cu mine.Mă întorceam de la mall și când am intrat pe aleea din fața gara-jului, în loc să apăs frâna, am apă-sat accelerația. Ușa garajului este acum puțin cam îndoită, dar din fericire nu s-a ajuns la mai rău, pentru că mașina s-a oprit în cele din urmă, când a ajuns pe mașina ta.Îmi pare sincer rău, însă știu că tu, având o inima bună, o să mă ierți, ca de obicei, dragul meu. Știi cât de mult te iubesc și cât de mult te prețuiesc, dragostea mea.Îți trimit și o poză, ca să înțelegi exact care e situația. De-abia aștept să te țin în brațe din nou.Soția ta iubitoare.P.S. A sunat prietena ta.