Scrisoare de la mamă pentru fiu

Draga fiule,Iti scriu aceste randuri ca sa stii ca iti scriu. Daca primesti aceasta scrisoare inseamna ca a ajuns cu bine. Daca nu o primesti, atunci sa ma anunti pentru a ti-o mai timite o data.Iti scriu incet pentru ca stiu ca tu nu citesti prea repede. Acum cateva zile tatal tau a citit ca majoritatea accidentelor se petrec la o distanta de un kilometru de casa. De aceea ne-am hotarat sa ne mutam mai departe.Noua casa este minunata; are si masina de spalat, dar nu stiu sigur daca merge. Ieri, am bagat lenjeria in ea, am tras de maneta, si de-atunci n-am mai vazut-o.Vremea pe aici nu e foarte rea. Saptamana trecuta n-a plouat decat de doua ori. Prima data, ploaia a tinut 3 zile, a doua oara 4 zile.A propos de vesta pe care o voiai, unchiul Petre mi-a spus ca daca o trimitem cu nasturi, cum sunt ei grei, o sa coste mai mult; atunci am taiat nasturii si i-am pus in buzunar.In sfarsit, l-am ingropat pe bunicu ; l-am gasit cand ne-am mutat. Era in dulap din ziua in care a castigat la De-a v-ati ascunselea. Sa-ti mai zic ca alaltaieri, a explodat bucataria si tatal tau si cu mine am 'zburat' din casa. Ce emotie! a fost pentru prima data dupa multi ani cand tatal tau si cu mine iesim impreuna undeva. A venit doctorul sa vada daca suntem in regula, si mi-a pus un tub din sticla in gura. Mi-a zis sa nu vorbesc 10 minute. Tatal tau s-a oferit sa cumpere tubul acela.Si daca tot vorbim de taica tau, te anunt ca si-a gasit de lucru, e foarte mandru de asta. Lucreaza peste aproape 500 de oameni. L-au angajat sa tunda iarba in cimitir.Sora ta Julia, cea care s-a casatorit cu sotul ei, a nascut in sfarsit, dar nu stim inca sexul copilului. N-as putea inca sa-ti spun daca esti unchi sau matusa. Taica tau a intrebat-o pe sora-ta Lucia daca mai este insarcinata. Lucia i-a zis ca da, in 5 cinci luni de-acum; atunci taica tau a intrebat-o daca era sigura ca era al ei. Ea i-a spus sigura ca da. Ce fata sigura, cata mandrie! Asa fata, asa tata!Varul tau Paul s-a casatorit si se roaga in fiecare zi in fata sotiei lui.E fecioara! Nu l-am mai vazut pe unchiul Vasile, ala care a murit anul trecut...Cel mai rau e fratetu ala mic, Ionut. A incuiat masina si a lasat cheile inauntru. A trebuit sa se duca pana acasa sa aduca dublura ca sa ne scoata pe toti de acolo. Bine, fiule. Nu pot sa-ti trec adresa pe plic pentru ca n-o stiu.De fapt, ultima familie care a locuit aici, a plecat cu numerele pentru a le pune la noua adresa. Daca o vezi pe Margareta, transmite-i salutarile noastre. Daca n-o vezi nu-i spune nimic.Mama ta care te adora,AntoanetaP.S. Aveam de gand sa-ti pun si niste bani, deja am inchis plicul