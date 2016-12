Scrisoare de la hoţi

Scrisoare de la hoți

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Stimate domn,Vă înștiințăm că peste două zile, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orelor 03.30 a.m. intenționăm să vă jefuim locuința. Vom veni în grup de trei persoane, înălțimea medie 1,75, greutatea medie 75 de kg, niciunul nu a făcut sport de performanță sau cursuri de autoapărare în afară de bătăile uzuale din închisoare sau cu găștile de cartier. În afară de trusa obișnuită de scule, vom avea în pose-sie 1 (una) bucată bâtă de baseball, L= 1.20m, G= 3kg, un cuțit cu lama de L= 20cm și un lanț de bicicletă (model Ukraina, trebuie să-l cunoașteți). Vom intra prin efracție în casa dumneavoastră (fereastra de la pivniță). Vă avertizăm că menționăm toate acestea în virtutea faptului ca și dumneavoastră să fiți pregătit (în cazul nefericit în care ne surprindeți) și să NU utilizați împotriva noastră forța în mod excesiv (arme de foc, etc.), pentru a NU ne vedea nevoiți să recurgem la măsurile legale în vigoare (să vă intentăm proces, despăgubiri civile, etc.). De asemenea, vă informăm că acțiunea noastră va fi atent monitorizată de câteva ONG-uri care au ca scop apărarea drepturilor omului, iar în cazul în care dumneavoastră nu reușiți să vă încadrați în limitele unei acțiuni de ripostă cuviincioase, blânde și temperate, riscați ca numele dumneavoastră să ajungă în dosarele acestora.Dorim, de asemenea, să vă avertizăm că este de datoria dumneavoastră să vă temperați soția și copii, acțiunile acestora, de tipul țipetelor sau acceselor de panică, putând conduce la reacții nervoase din partea noastră care s-ar putea să se soldeze cu consecințe - deși regretabile, totuși perfect justificate - de genul spintecării copiilor, pe fondul panicii induse colegului Gaie (care e mai slab de înger, dar tare în cuțit).În speranța unei bune colaborări pe perioada jafului,Cu stimă,Domnii Gaie, Ștangă și Scurtu’ (hoți)