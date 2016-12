Scrisoare de confirmare pentru soţie

Scrisoare de confirmare pentru soție

Ştire online publicată Luni, 31 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O pereche de tineri din Hamburg hotărăsc să plece în concediu în Grecia, acolo fiind mai cald, ei având nevoie de asta după frigul îndurat acasă atâta timp, dar din cauza unor obligații de serviciu nu au putut pleca amândoi în aceeași zi.Așa că el a plecat miercuri, urmând ca ea să-l urmeze joi.Ajunge la destinație așa cum era planul, se cazează la hotel, și imediat își scoate laptop-ul din bagaj ca să-i scrie un e-mail soției sale iubite. Din grabă, greșește o literă în adresa de e-mail și expediază mesajul fără să observe greșeala.La Dortmund, o proaspătă văduvă, care tocmai se întorsese de la înmormântarea soțului, își deschide computerul… și, în ideea că prietenii îi trimit condoleanțe, își verifică poșta electronică. Citind primul e-mail cade leșinată. Fiul ei, găsind-o așa, citește pe ecran:To : Draga mea soție From : Soțul de care tocmai te-ai despărțit Subject : Am ajuns ! Tocmai am ajuns și m-am și cazat. Aici totul e foarte bine pregătit pentru sosirea ta de mâine. De-abia aștept să te văd ! Sper că vei călători tot atât de plăcut ca și mine. P.S .: E cumplit de cald aici !