Roxette lansează un nou album

Ştire online publicată Joi, 09 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa Roxette lansează, pe 11 februa-rie 2011, un nou material discografic, intitulat „Charm School”, primul după o pauză de aproape un deceniu, informează Emagic. Albumul va fi promovat în cadrul turneului mondial pe care celebrul duo suedez îl va susține anul viitor și care îi va aduce pe cei doi artiști pentru prima dată și la București, pe 31 mai 2011, la Zone Arena. Ideea unui album a luat naștere în timpul primelor concerte susținute de Roxette în formula consacrată în cadrul turneului „Night of The Proms”, primul după cei aproape 10 ani de pauză. „Charm School” este cel de-al optulea album de studio din cariera trupei și primul pe care Marie și Per îl lansează după reunirea lor din 2009. Materialul va apărea pe piață pe 11 februarie 2011, la doar o zi după lansarea oficială a primului single, intitulat „She’s Got Nothing On (But The Radio)”. Biletele pentru concertul pe care trupa Roxette îl va susține pe 30 mai 2011 la București pot fi achiziționate online, de pe site-ul www.myticket.ro, în mai multe categorii de preț: Golden VIP (cu loc, în fața scenei) - 350 de lei, Tribuna VIP (cu loc, în tribună) - 250 de lei, Gazon A (în picioare) - 120 de lei. În perioada următoare, biletele se vor putea găsi și în rețeaua magazinelor Diverta, Magazinul Muzica și Librăria „Mihai Eminescu“.