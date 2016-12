România, cea mai dezvoltată ţară

România, cea mai dezvoltată țară

Ştire online publicată Marţi, 29 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La o conferință internațională pe temă comunicațiilor și a telecomunicațiilor sunt prezente toate statele lumii cu diverse cercetări în domeniu.Iau cuvântul americanii și spun: „Am efectuat cercetări și am găsit sârmă de cupru veche de apoximativ 1.000 de ani. Deci am ajuns la concluzia că strămoșii noștri cunoșteau pe atunci telegraful”.Iau cuvântul și germanii care spun: „Am efectuat cercetări și am găsit sârmă de aluminiu veche de apoximativ 1.500 de ani. Deci am ajuns la concluzia că stră-moșii noștri cunoșteau pe atunci telefonia”.Într-un final, iau cuvântul și românii care au spus: „Am efectuat cercetări asupra vremurilor de acum 2.000 de ani și nu am găsit nimic. Deci am ajuns la concluzia că strămoșii noștri cunoșteau pe atunci telefonia mobilă”.