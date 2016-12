Reţetă minune! Cum să ţii un bărbat lângă tine

1

Reteta minuni

Ca sa ai norc an viata si sa ti barbatul langa tine,te scoli cu o 1-1,5 ore de dimineata an naintea lui pregatesti micul dejun,dar prima data al Futi cu adevarat,nu s-al futi la cap si vei avea noroc an viata.Dar daca esti curva si nu te simti satula si mai si vrei bani multi,trebue sa mergi la futut,ca si munca si serviciu casnic e greu dar sa mai ai si copii e si mai greu si de duci la draqu de nebuna,mai ales sa ai si temperament si barbat puturos si sa nu fie nici bun an pat e greu,Povesti de la batrani.