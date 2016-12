Replici de agăţat fetele

Replici de agățat fetele

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. Crezi în dragoste la prima vedere sau mai e nevoie să mai trec încă o data?2. Îmi dai și mie o poză, ca să știu ce să-i cer Moșului de Crăciun?3. Am învățat cumva la școli diferite împreună?4. Ajută-i pe sărmani… ia-mă cu tine acasă!5. Și care ar fi șansele să capăt mai mult decât o conversație?6. Ești religioasă? Întreb, pentru ca ești răspunsul rugăciunilor mele!7. Chem poliția! Este ilegal să arăți așa de bine!8. O să mă săruți, sau trebuie să mint în jurnal?9. Mi-ai furat inima, dar nu-i nimic, mai am alta în frigider!10. Doream să le arăt acestor flori cât ești de frumoasă!11. De ce o fată drăguță ca tine vorbește cu un idiot ca mine?12. Tu ești motivul pentru care am venit singur aici!13. Tatăl tău este terrorist pentru că tu ești o bombă!14. Unde ai umblat toată viața mea?15. Ce-ar fi să-i faci o surpriză mamei tale și să-i spui că diseară nu vii acasă?16. Te știu, ai fost finalistă la Miss România!