Replici de agăţat

Replici de agățat

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Intr-un bar intra un tip foarte aratos si bine imbracat si se aseaza la bar, linga o tipa foarte aratoasa. Ii arunca o privire scurta tipei, dupa care se uita la ceas foarte atent si concentrat. Tipa a observat privirea care i-a aruncat-o tipul si il intreaba:- Ti-a ramas ceasul in urma?- Nu cred. Tocmai mi-am cumparat o capodopera de ceas, care m-a costat o groaza de bani si acum voiam sa-l testez...- Si ce are atit de special ceasul tau de te-a costat atitia bani?- Pai, de exemplu, el acum imi spune ca tu nu porti chiloti in momentul asta.Tipa incepe sa rida si spune:- Ceasul tau minte, caci acum port chiloti!- Mama ma-sii de treaba! Iar a inaintat cu o ora!