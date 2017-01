Regulile unei căsnicii de durată

Ştire online publicată Vineri, 03 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Eu și soția mea cunoaștem secretul unei căsătorii solide:1. De două ori pe săptămână mergem într-un restaurant drăguț, bem vin, mâncare bună și companie plăcută… ea merge marți, eu vineri.2. Dormim în paturi separate, eu la Milano, ea la Genova.3. O duc peste tot, dar ea reușește mereu să găsească drumul înapoi.4. Am întrebat-o unde vrea să meargă pentru aniversarea căsătoriei și mi-a răspuns: „Într-un loc unde nu am mai fost de mult”. I-am sugerat bucătăria.5. Ne ținem de mână mereu. Dacă nu o fac, începe să cheltuiască.6. Are un robot de bucătărie electric, un storcător electric, un prăjitor electric și zice că sunt prea multe în casă, nu are loc de ele unde să stea. Așa că i-am cumpărat un scaun electric.7. Mi-a spus că mașina nu merge, că are apă în carburator. Am întrebat unde e mașina: „În lac”.8. A făcut o mască de argilă. Pentru două zile a fost frumoasă foc. Apoi și-a spălat masca de pe față.9. A urmărit camionul de gunoi, urlând după el: „Sunt în întârziere pentru gunoi?” Șoferul a răspuns: Nu, saltă înăuntru.10. Amintește-ți mereu, căsătoria e prima cauză a divorțului.11. Deci, nu am vorbit soției mele pentru 11 luni. Nu îndrăzneam să o întrerup.12. Ultima ceartă a fost din cau-za mea. A întrebat „Ce e pe televizor”, iar eu am răspuns: „Praf”.13. La început, Dumnezeu a creat pământul și s-a odihnit. Apoi a creat bărbatul și s-a odihnit. Apoi a creat femeia. Și nici omul, nici Dumnezeu nu s-au mai odihnit niciodată.