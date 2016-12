Reguli pentru femeie. Respectaţi-le!

Reguli pentru femeie. Respectați-le!

Ştire online publicată Luni, 02 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Întotdeauna auzim de „regulile” impuse de partea feminină. Iată și regulile văzute de bărbați! Te rog să observi că toate regulile sunt numerotate cu „1", cu un scop.1. Sânii sunt făcuți să te uiți la ei, ceea ce și fac. Nu încerca să schimbi asta.1. Învață să folosești scaunul de la toaletă. Ești deja fată mare. Dacă-l vezi ridicat, coboară-l. Nouă ne trebuie ridicat, vouă coborât. Nu cred că m-ai auzit plângându-mă că l-ai lăsat coborât.1. Sâmbătă sunt sporturi. Este ca luna plină sau fluxul și refluxul. Așa trebuie să rămână!1. A face shopping NU este un sport. Și nu voi gândi altfel niciodată.1. A plânge este șantaj.1. Cere doar ce dorești, să fim bine înțeleși: aluziile subtile nu funcționează, aluziile puternice nu funcționează, aluziile directe nu funcționează. Spune-mi și gata!1. „Da” și „Nu” sunt răspunsuri perfect acceptabile la orice întrebare.1. Vino cu o problemă doar dacă dorești ajutor pentru rezolvare. Asta este ceea ce pot face. Simpatia este menirea prietenelor tale.1. O durere de cap care durează de 17 luni este o problemă. Mergi la doctor!1. Orice am spus cu 6 luni în urmă nu este acceptat într-o ceartă. De fapt, toate comentariile devin nule și neavenite după 7 zile.1. Dacă te gândești că ești grasă, poate așa este. Nu mă mai întreba.1. Dacă am spus ceva, poate fi interpretat în două moduri, din care unul ar putea să te supere sau să te enerveze, consideră că am gândit în celălalt mod.1. Poți, fie să mă rogi să fac ceva, fie să-mi spui modul în care vrei să fie făcut. Nu ambele! Dacă deja știi cum trebuie făcut, mai bine fă-l!1. Când se poate, te rog să-mi spui orice ai de spus în timpul pauzelor publicitare.1. Christofor Columb nu a avut nevoie de indicații, dar nici eu.1. Toți bărbații văd doar în 16 culori, așa cum sunt setările Windows. Piersica de exemplu este un fruct, nu o culoare. Habar n-am ce înseamnă „mov”.1. Dacă mă mănâncă, mă voi scărpina. Voi face așa întotdeauna.1. Dacă întreb ce este în neregulă și spui „nimic”, voi acționa ca și când nimic nu este în neregulă. Știu că minți, dar nu merită să ne ciorovăim.1. Nu mă întreba ce părere am despre anumite lucruri, decât dacă ești pregătită să vorbim despre anumite lucruri ca: sex, sport sau mașini.1. Ai îndeajuns de multe haine.1. Ai prea mulți pantofi.1. Eu sunt în formă. Rotundul este o formă.