Reguli importante pentru femei.

Ştire online publicată Joi, 24 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

„Dacă vreți ceva, pur și simplu cereți!“1. Capacul de la WC: și voi îl puteți lăsa jos. Noi avem nevoie de el sus, voi jos. Nu e tragedie dacă nu îl lăsăm. Noi nu ne plângem dacă îl găsim lăsat și trebuie să îl ridicăm.2. Zilele de naștere, 8 Martie și Sf. Valentin nu sunt curse pentru a găsi cadoul perfect!3. Nu ne gândim numai la voi. Împăcați-vă cu ideea.4. Duminică = meci.5. Nu vă tundeți. NICIODATĂ.6. Cumpărăturile nu sunt un sport.7. Plânsul e șantaj.8. Dacă vreți ceva, pur și simplu cereți!9. Nu ținem minte datele. Marcați zilele importante în calendar.10. Cei mai mulți dintre bărbați au 2-3 perechi de pantofi. De ce credeți că am ști care din cele 50 ale voastre se potrivește cu rochia?11. Da și Nu sunt răspunsuri acceptabile pentru cele mai multe întrebări.12. Veniți la noi cu o problemă numai dacă vreți și putem să o rezolvăm. Pentru simpatie aveți prietene.13. O durere de cap care durează un an e o problemă. Mergeți la doctor.14. Nimic din ce am zis săptămâna trecută nu e un argument.15. Nu ne mai întrebați dacă sunteți grase. Dacă asta credeți, probabil că sunteți.16. Dacă am zis ceva care se poate interpreta în două feluri și unul dintre feluri vă supără, ne-am referit la celălalt.17. Ne puteți cere să facem ceva sau ne puteți spune cum îl vreți făcut. Nu ambele. Dar, dacă știți cum se face un lucru, ați putea să-l și faceți.18. Dacă aveți ceva de spus în timp ce ne uităm la TV, așteptați publicitatea.19. Christofor Columb nu a avut nevoie de indicații. Nici noi nu avem.20. Relația nu poate rămâne la fel ca în prima lună. Obișnuiți-vă cu asta și nu vă mai smiorcăiți la prietene.21. Toți bărbații văd în 16 culori. Piersica și pepenele sunt fructe, nu culori.23. Faptul că nu vă putem citi gândurile nu înseamnă că nu ne pasă de voi.24. Dacă întrebăm care e problema și răspundeți cu „nimic”, ne vom comporta ca atare. Știm că nu e adevărat, dar nu se merită să ne batem capul.