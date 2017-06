Regulament de Ordine Interioară

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

1. Șeful este șef!2. Șeful are dreptate!3. Șeful are întotdeauna dreptate!4. Când șeful nu are dreptate, se aplică articolele 2 și 3.5. Subalternul este dator să facă eforturi fizice și intelectuale pentru a părea mai prost decât șeful.6. Șeful nu întârzie niciodată, el este reținut.7. Șeful niciodată nu bea, el (de)gustă.8. Șeful nu pierde vremea, el supraveghează.9. Șeful nu minte, el este dezinformat.10. Șeful nu țipă, nu se ceartă, el dă sfaturi.11. Șeful nu doarme, el meditează.12. Șeful nu toarnă, el face caracterizări.13. Șeful nu îi lingușește pe șefii săi, el le recunoaște meritele.14. La șef se intră cu păreri personale și se iese cu părerile lui.15. Dacă îți critici șeful, îți critici norocul.16. Să nu faci propuneri șefului, că te pune să le rezolvi.