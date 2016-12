RÂZI CU LACRIMI! A APĂRUT BALADA LUI BORCEA

Ştire online publicată Luni, 18 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Borcea este de atunci ținta glumelor pe internet, iar mai nou a apărut și o baladă care îi este dedicată. Autorul ei este binecunscutul Flick, de la Radio Zu, poreclit și Domnul Rimă pentru felul în care potrivește vorbele."Tata din Ștefan cel Mare"Pe-o saltea slinoasă, în celula-i micăStă cu capu-n palme și nu se ridicăDe câteva ore boss-ul ăla careDansa ca Shakira în Ștefan cel Mare.Plânge și suspină c-a trecut Crăciunul,A trecut și anul și tot nu-i dau drumul.Orologiul sună cinci și jumătate,Găsindu-l pe Cristi suspinând pe coate.Paznicul sosește și îi bate-n gratii:-Haide că e timpul să fii din nou "tati".A venit o doamnă, haide de te scoală,Ai vizită nouă, d-aia conjugală.Borcea nu respiră, ci pe loc tresareȘi într-o secundă sare în picioare,Vine lângă ușă privind prin zăbrele.."Cine-o fi femeia? Care dintre ele?!"-Eu sunt dragă Cristi, scumpa ta iubită,Cea care cu tine e căsătorită.Am venit la tine ca să te fac tată,Hai în seara asta să-mi mai faci o fată!-Ce spui tu străino?!...eu în acest anAm schimbat macazul, nu vreau Vidican.Știi că la neveste mă sucesc mereu,De ești tu Alina, nu sunt Borcea eu.Du-te tu acasă, sună-ți avocatulȘi dă sfoară-n țară: vrea divorț bărbatul!Nu o să fac fată, fac un băiețel,Dar nu-l fac cu tine, ci cu Pelinel.-Nu îți e rușine, ditamai bărbatu',Cu nevastă acasă și tot mai rupi patu'?!Și-aici la pârnaie tot faci pe golanu',Cum să-i puneți coarne mă lu' "BOUreanu"?!Nici măcar nu-ți place Valentina ție,Te-ai băgat de-al dracu' să-mi faci spume mie.Câți copii vrei Borcea?! O faci dinadins,Te crezi la Dinamo, de-ți faci lot extins?!Revino-ți în fire, aici nu-i DubaiCa să ai neveste câte vrei să ai.Păi în ritmul ăsta o să ai copiiMulți cât Domnul Rimă are poezii.Pune mâna Cristi, scrie-o cărticicăSă-ți facă și ție pedeapsa mai mică.-Ce spui tu Alino, te-ai gândit târziu,Fac asta de-o lună. Când nu fac sex scriu.Scriu în zeci volume viața mea trupeascăDe n-au ăștia tușuri ca s-o tipărească.Am avut amante și-atâția copiiDe-o să ies afară când s-o tipări.E-atâta lectură de să nu te miriCă le cer la ăștia și despăgubiri.Că m-au ținut proștii mult mai mult închisDecât anii care s-au scăzut prin scris.Alina nervoasă se-ntoarce și pleacă,A văzut că n-are lui ce să-i mai facă.Borcea se întorce spre salteaua-i mică,Însă gardianul din spate îl strigă:"Unde mergi nea Borcea?...Stai așa nițel,Este ceasul șase....Vine Pelinel,Cu ea ai trei ore de stat pân' la nouă,După care, cică, mai vin încă două."sursa: adevarul.ro