Prostituata sportivă…

Sotul...

O blonda ii povesteste unei prietene: - Am sa-ti relatez un fapt cu totul si cu totul ciudat, draga, eu nu pot sa inteleg. De o saptamana, sambata trecuta mai precis, suna cineva la mine la usa, deschid si in fata usii, un barbat tanar, inalt si frumos ma intreaba: "Sotul dumneavoastra este cumva acasa?", "Nu, ii spun." La care ma ridica in brate, ma duce in dormitor, ma pune pe pat si facem sex salbatic. Luni a aparut din nou. S-a intamplat acelasi lucru. Si marti, si miercuri. Mor de curiozitate, oare ce doreste acest barbat de la sotul meu?