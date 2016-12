Propunere indecentă, ca între prieteni

Ştire online publicată Joi, 28 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ion și Gheorghe au fiecare câte o stână de oi, unul pe un munte, celălalt pe altul. Într-o zi, vine Ion la Gheorghe:- Aș vrea să te invit la o petrecere pe care o dau mâine seară.- OK, zice Gheorghe. Am să vin, că n-am văzut picior de om de șase luni.- Dar să știi că la noi se bea din greu, zice Ion.- Țin la băutură, nu vă faceți probleme.- Dar trebuie să te previn că, după ce se bea, se mai iscă și câte o bătaie...- Nicio problemă, zice Gheorghe, pot să-mi port singur de grijă.- Era să uit, zice Ion, la finalul petrecerilor se lasă cu partide de sex nebun!- Ooo, atunci chiar am să vin, zice Gheorghe, că doar sunt singur de șase luni.- Atunci să vii, te aștept!- Cum să vin îmbrăcat la petrecere?- Vino cum vrei, că și așa vom fi doar noi doi!