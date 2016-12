PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 3 - 9 aprilie 2015

Ştire online publicată Luni, 06 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Răpirea lui Freddy Heineken (Kidnapping Mr. Heineken) – AP-12 - AVANPREMIERĂ Regia: Daniel AlfredsonÎn rolurile principale: Sam Worthington, Ryan Kwanten, Jim Sturgess, Anthony Hopkins Gen: acțiune, crimă, dramă Durata: 83 minuteOra: Mi, J: 18:30, 20:45 Povestea din interior a planificării, executării, consecințelor și prăbușirii finale a răpitorilor magnatului berii Alfred “Freddy” Heineken, care a dus la cea mai mare răscumpărare plătită vreodată pentru o persoană.SALA 1: Amazonia: Planeta verde 3D/dublat (Amazonia) - AG - PREMIERĂ Regia: Thierry RagobertGen: aventurăDurata: 83 minuteOra: V: 16:30; S, D: 13:30; L-J: 12:00 Pădurea amazoniana e prezentată prin povestea unei maimue capucin. Sai s-a născut i a crescut în captivitate , până ce se prăbuete cu avionul i rămâne singur în pădurea tropicală. Îi începe aventura extraordinară în care se confruntă cu prădători de temut, plante otrăvitoare i mareea Amazonasului, în timp ce constată că singura lui sperană e să îi găsească o familie.SALA 1: Acasă (Home) 3D-dublat – AG Regia: Tim JohnsonÎn rolurile principale: Rihanna, Jim Parsons, Jennifer LopezGen: animație, aventuri, fantastic, SFDurata: 94 minuteOra: V: 14:30 S, D: 11:30, 15:30; L-J: 14:00 Când Pământul este cucerit de extrem de încrezătorii Boov, o rasă extraterestră în căutarea unui nou loc pe care să-l considere cămin, toți oamenii sunt mutați dintr-odată, în timp ce toată rasa Boov este ocupată cu reorganizarea planetei. Dar când o fată plină de resurse, Tip, reușește să evite capturarea, ea se trezește complicea accidentală a unui Boov alungat, pe nume Oh. Cei doi fugari realizează că sunt mult mai mult în joc decât relațiile intergalactice și pornesc în călătoria vieții lor.SALA 1: Big Game: Ținta Președintele - N-15 Regia: Jalmari HelanderÎn rolurile principale: Samuel L. Jackson, Ray Stevenson, Onni TommilaGen: acțiune, aventuriDurata: 110 minuteOra: V, L, Ma: 18:30, 20:45; S, D: 19:45 Când Air Force One este doborât de teroriști, iar președintele Statelor Unite ale Americii este forțat să rătăcească prin sălbaticie, există o singură persoană care îl poate salva - un băiat de 13 ani pe nume Oskari. Aflat în pădure la vânătoare, puștiul este pe urmele unui cerb, însă dă peste cel mai puternic om de pe planetă, aflat într-o capsulă specială de salvare a aeronavei. Cu teroriștii pe urme, gata să pună mâna pe “marele premiu”, neașteptatul duo trebuie să își unească forțele pentru a scăpa dintr-o luptă pe viață și pe moarte.SALA 1: Aferim - N-15 Regia: Radu JudeÎn rolurile principale: Teodor Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin TomaGen: dramă, istoricDurata: 108 minuteOra: S, D: 22:00 Costandin, un zapciu din secolul 19, primește sarcina de a urmări și prinde un sclav rom fugit de la curtea unui boier. Acesta este cu atât mai hotărât să prindă și să-l pedepsească pe sclavul pe nume Carfin cu cât bănuiește că soția sa a avut o aventură cu el. Costandin va porni în urmărirea lui Carfin împreună cu fiul său adolescent Ion și aghiotantul său Ghiță, iar Radu Jude le va retrasa itinerariul aventuros filmând în Dobrogea, în munții Măcinului și în localități din județul Giurgiu.SALA 1: Cenușăreasa (Cinderella) - AG/dublat Regia: Kenneth BranaghÎn rolurile principale: Cate Blanchett, Richard Madden, Lily JamesGen: aventuri, dramă, familie, fantastic, romanticDurata: 106 minuteOra: S, D: 17:30; L-J: 10:00Când tatăl ei moare, frumoasa Ella are parte numai de necazuri din partea mamei ei vitrege. Transformată în slujnică și cu numele schimbat în Cenușăreasa, fata ar putea ușor să-și piardă speranța, dar ține la sfatul primit de la mama ei pe patul de moarte, “fii bună și ai curaj”. Viața Cenușăresei se schimbă o dată pentru totdeauna când în pădure dă peste un străin chipeș, despre care habar nu are că este chiar prințul regatului. Oare îl va mai întâlni?SALA 1: SpongeBob: Aventuri pe uscat 3D (The SpongeBob Movie) – AG/dublat Regia: Paul TibbittÎn rolurile principale: Antonio Banderas, Clancy Brown, Tom KennyGen: aventuri, animatie, familieDurata: 106 minuteOra: L-J: 16:00Piratul Burger Beard caută cu disperare ultima pagină dintr-o carte magică: orice plan malefic scris în ea se transformă în realitate. Faptele piratului pun în pericol întreg orașul Bikini Bottom, iar SpongeBob și prietenii săi încep o călătorie plină de peripeții pentru a împiedica dezastrul. Nu va trece mult până când eroii vor fi nevoiți să-i înfrunte pe Burger Beard și echipajul său de pirați periculoșiSALA 2: Minuscule: Aventura furnicutelor ratacite (Minuscule:La Vallee des fourmis perdues) 3D-dublat – AG - AVANPREMIERĂRegia: Thomas Szabo, Hélène GiraudGen: animație, aventuri, familieDurata: 94 minuteOra: L-J: 16:30 Într-o mică poiană liniștită, rămășițele unui picnic abandonat în grabă aprinde scânteia războiului între două triburi de furnici. Un îndrăzneț tânăr gărgăriță se trezește prins în mijlocul luptei. El se împrietenește cu una dintre furnicile negre, Mandible/Mandibula, și îl ajută să-și salveze mușuroiul de asaltul teribilelor furnici roșii războinice, condus de înfricoșătorul Butor. O călătorie fantastică la nivelul solului.SALA 2: Clopotica si Legenda Bestiei de Nicaieri (Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast) 3D-dublat – AG - PREMIERARegia: Steve LoterÎn rolurile principale: Lucy Liu, Mae WhitmanGen: animație, Aventuri, Fantastic, SFDurata: 94 minuteOra: V: 14:15; S, D: 11:15, 13:00; L-J: 10:15 Noua animație din seria Tinkerbell ne-o arată pe Clopoțica într-o aventură ieșită din comun: când una dintre suratele ei, încrezătoare că înfățișarea nu spune nimic despre inima unei ființe, se împrietenește cu o misterioasă creatură gigantică.SALA 2: Furios si Iute 7 (Fast and Furious 7) - N-15 - PREMIERĂRegia: James WanÎn rolurile principale: Dwayne Johnson, Jason Statham, Paul Walker, Vin DieselGen: acțiune, crimă, thrillerDurata: 140 minuteOra: V: 18:15, 21:00; S, D: 14:30, 19:30, 22:15; L-J: 13:45, 18:15, 21:00 Furious 7 este continuarea seriei de succes în care Vin Diesel și Paul Walker își reiau rolurile lui Dominic Toretto și Brian O’Conner. Cu cazierul curățat și liniștiți alături de vechii lor prieteni, cei doi încearcă să își facă o nouă viață, dar totul se năruie în momentul în care Ian Shaw intervine, iar ei sunt nevoiți să calce din nou în afara legii. Producția filmului a fost amânată aproape un an din cauza decesului lui Paul Walker.SALA 2: Insurgent 3D (Insurgent) - AP-12 Regia: Robert SchwentkeÎn rolurile principale: Theo James, Ansel Elgort, Shailene Woodley, Naomi Watts, Miles Teller, Kate WinsletGen: acțiune, aventuri, SF, thrillerDurata: 119 minuteOra: V: 16:00; S, D: 17:10După evenimentele din Divergent, un război nimicitor între cele patru facțiuni stă să înceapă. Și, la vreme de război, trebuie să decizi de ce parte lupți. Transformată de propriile hotărâri, dar și de durere și sentimentul de vină, Tris își îmbrățișează Divergența, chiar dacă nu știe ce ar putea pierde dacă o ia pe această cale.SALA 2: Cenușăreasa (Cinderella) - AG /dublatRegia: Kenneth BranaghÎn rolurile principale: Cate Blanchett, Richard Madden, Lily JamesGen: aventuri, dramă, familie, fantastic, romanticDurata: 106 minuteOra: L-J: 11:45Când tatăl ei moare, frumoasa Ella are parte numai de necazuri din partea mamei ei vitrege. Transformată în slujnică și cu numele schimbat în Cenușăreasa, fata ar putea ușor să-și piardă speranța, dar ține la sfatul primit de la mama ei pe patul de moarte, “fii bună și ai curaj”. Viața Cenușăresei se schimbă o dată pentru totdeauna când în pădure dă peste un străin chipeș, despre care habar nu are că este chiar prințul regatului. Oare îl va mai întâlni?SALA 3: Furios și Iute 7 (Fast and Furious 7) - N-15 - PREMIERĂRegia: James WanÎn rolurile principale: Dwayne Johnson, Jason Statham, Paul Walker, Vin DieselGen: acțiune, crimă, thrillerDurata: 140 minuteOra: V: 13:30, 16:15; S, D: 12:00, 17:15; L-J: 10:30, 18:45 Furious 7 este continuarea seriei de succes în care Vin Diesel și Paul Walker își reiau rolurile lui Dominic Toretto și Brian O’Conner. Cu cazierul curățat și liniștiți alături de vechii lor prieteni, cei doi încearcă să își facă o nouă viață, dar totul se năruie în momentul în care Ian Shaw intervine, iar ei sunt nevoiți să calce din nou în afara legii. Producția filmului a fost amânată aproape un an din cauza decesului lui Paul Walker.SALA 3: Mare si tare (Get Hard) – AP-12 Regia: Etan CohenÎn rolurile principale: Will Ferrell, T.I., Kevin Hart, Alison BrieGen: ComedieDurata: 100 minuteOra: V: 19:15, 21:30; S, D: 15:00, 20:00; L-J: 16:45, 21:30 Cu o slujbă extrem de bine plătită și o logodnică superbă alături, milionarul James King (Will Ferrell) crede că nimic rău nu i se poate întâmpla, dar iată că justiția îl așteaptă după colț: condamnat pentru fraudă, King urmează să fie trimis la închisoarea San Quentin, experiență care e sigur că îi va da viața peste cap. King îl angajează pe Darnell (Kevin Hart), tipul care îi spală mașina, ca să-l “întărească” pentru perioada petrecută la “mititica”.SALA 3: Chappie (Chappie) – AP-12Regia: Neill BlomkampÎn rolurile principale: Sigourney Weaver, Sharlto Copley, Hugh Jackman, Dev PatelGen: comedie,SFDurata: 120 minuteOra: L-J: 14:30 În viitorul apropiat, infracțiunile de stradă vor fi reprimate de o forță polițienească robotizată. Acum, oamenii se opun acestui lucru. Când androidul Chappie, a fost furat de la Poliție, el a primit o nouă configurație și noi programe, care l-au transformat în primul robot cu abilitatea de a gândi și de a trăi sentimente proprii. Forțele distructive văd în Chappie un pericol la adresa ordinii actuale, așa încât nu vor precupeți nimic.SALA 3: Dunărea: Amazonul Europei / Partea I: Între munte și mare - AP-12Gen: documentarDurata: 50 minuteOra: L-J: 13:10 Dunărea mai este supranumită ”AmazonulEuropei” .Este un fluviu de o varietate uluitoare,care se întinde pe o distană de aproape 3000 de kilometri, pornind din Munii Pădurea Neagră din Germania până la MareaNeagră. Traversând patru orae-capitală, Dunărea este fluviul cu cel mai pregnant caracter internaional i are o importană covâritoare pentru fauna sălbatică a Europei. Este fluviul care traversează cele mai multe ări din lume, zece la număr, i străbate peisaje spectaculoase.În drumul său prin nenumărate areale, Dunărea se transformă .Documentarul în două pări prezintă secretele acestui fluviu cu detalii impresionante,urmărindu-I curgerea de la izvor la revarsare în mare..SALA 4: Clouds of Sils Maria - AP-12 - PREMIERĂRegia: Olivier AssayasÎn rolurile principale: Chloë Grace Moretz, Juliette Binoche, Kristen Stewart, Brady CorbetGen: dramăDurata: 82 minuteOra: V-D: 16:45, 20:50; L-J: 20:50 Actrița Maria Enders, foarte cunoscută pe plan internațional, este invitată să joace într-o repunere în scenă a piesei care a făcut-o celebră cu două decenii în urmă. Dar, dacă atunci a interpretat-o pe Sigrid, o tânără care își face șefa, pe Helena, să se sinucidă, acum primește rolul mai vârstnicei Helena. O starletă de la Hollywood va fi Sigrid, iar Maria se trezește curând de cealaltă parte a oglinzii, față în față cu o tânără de o carismă ambiguă care este, de fapt, o neliniștitoare proiecție a ei înseși.SALA 4: Marussia – AP-12 Regia: Eva PervoloviciÎn rolurile principale: Dinara Drukarova, George Babluani, Marie-Isabelle StheynmanGen: dramăDurata: 82 minuteOra: V: 19:10; S: 12:15, 19:10; D: 12:15 Lucia, o mamă rusoaică de 35 ani, și Marussia, fetița ei de șase ani, cutreieră pe străzile din Paris, cu valizele în mână. Caută în fiecare noapte un loc de dormit, în funcție de întâlniri și întâmplare. În ciuda incertitudinii și a privirilor dezaprobatoare ale compatrioților lor, mama și fiica trăiesc momente de tandrețe. Sunt oare suficiente pentru a rezista? O poveste urbană frumoasă, văzută prin ochii unui copil, care știe să vadă și să găsească minuni în banal, dar și să privească realitatea în față.SALA 4: Tribul (The Tribe) – AP-12 Regia: Miroslav SlaboshpitskyÎn rolurile principale: Yana Novikova, Rosa Babiy, Grigoriy Fesenko, Alexander DsiadevichGen: crimă, dramăDurata: 130 minuteOra: V-D: 14:00; L-J: 18:00 Acțiunea se petrece într-o școală pentru surdo-muți, actorii sunt non-profesioniști surdo-muți, iar filmul nu conține nici dialog, nici subtitluri. Un tânăr ajunge în internatul acestei școli și intră în vizorul unei găști care se ocupă cu prostituția. După ce se îndrăgostește de una dintre fete, încearcă să spargă regulile lumii brutale i absurde în care a intrat.SALA 4: Sarea pământului (La sel de la terre) – AP-12 Regia: Wim Wenders, Juliano Ribeiro SalgadoÎn rolurile principale: Wim Wenders, Juliano Ribeiro SalgadoGen: biografic, documentarDurata: 110 minuteOra: L-J: 15:30Filmul este un documentar biografic, portretul lui Sebastiăo Salgado, cunoscutul fotograf brazilian, văzut prin ochii a două persoane: regizorul Juliano Ribeiro Salgado, fiul care încearcă să înțeleagă mai bine de ce tatăl său a stat mai mult plecat de-acasă, și regizorul Wim Wenders, fotograf și mare admirator al operelor lui Salgado Senior.SALA 4: Dunărea: Amazonul Europei / Partea II: Paduri, inundatii, inghet – AP-12Gen: documentarDurata: 50 minuteOra: L-J: 14:25 Dunărea mai este supranumită ”AmazonulEuropei” .Este un fluviu de o varietate uluitoare,care se întinde pe o distanță de aproape 3000 de kilometri, pornind din Munii Pădurea Neagră din Germania până la MareaNeagră. Traversând patru orașe-capitală, Dunărea este fluviul cu cel mai pregnant caracter internaional i are o importană covârșitoare pentru fauna sălbatică a Europei. Este fluviul care traversează cele mai multe țări din lume, zece la număr, și străbate peisaje spectaculoase.În drumul său prin nenumărate areale, Dunărea se transformă .Documentarul în două părți prezintă secretele acestui fluviu cu detalii impresionante,urmărindu-I curgerea de la izvor la revarsare în mareSALA 4: Broscuța: Incredibila Călătorie (The Turtle: The incredible journey) – AP-12Gen: aventură, documetarDurata: 81 minuteOra: L-J: 10:45O micuță broască țestoasă pornește pe urmele strămoșilor săi într-una dintre cele mai fascinante călătorii în lumea sălbatică. Născută pe o plajă din Florida, broscua intră în valurile Golfului Florida și înoată către nordul friguros,iar apoi dinspre Atlanticul de Nord cătreAfrica și înapoi.SALA 4: Despre miere și nu numai (More Than Honey) – AP-12 Regia: Markus ImhoofÎn rolurile principale: Fred Jaggi, Randolf Menzel, Robert Hunger-Bühler, Charles Berling, John MillerGen: documentarDurata: 95 minuteOra: L-J: 12:30Einstein sugera că dacă albinele ar muri de tot, omenirea n-ar mai rezista decât patru ani. De peste un deceniu, populaia albinelor scade, alarmând oamenii de tiină din toată lumea. Albinele sunt responsabile pentru două treimi din resursele alimentare ale lumii, iar dispariția lor ar fi devastatoare. Un film fascinant despre misterul i frumusețea albinelor..SALA 4: Cele mai bune documentare britanice la Cityplex Pribegii șoselelor Regia: Chris CottamDurata: 91 min. Ora: D: 19:00 Rich Hall ne poartă într-o călătorie personală pentru a defini ce anume caracterizează filmele genului road movie. Încă de la începuturile cinematografiei americane, road movie-ul a fost sinonim cu cultura americană, iar filme precum Bonnie și Clyde, Fructele mâniei și Thelma și Louise au demonstrat memorabil acest lucru. Umorul caracteristic lui Rich Hall, prezentatorul documentarului, urmărește inclusiv modul în care contextul social, economic și politic au contribuit la redefinirea genului artistic.