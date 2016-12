PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 16 - 22 mai 2014

Ştire online publicată Vineri, 16 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: Bryan SingerDurata: 130 minuteCea mai populară echipă X-Men duce o bătălie pentru supraviețuirea speciei lor în două perioade de timp diferite. Eroii din trilogia originală X-Men se alătură eforturilor depuse de versiunile lor mai tinere din trecutul explorat de X-Men: First Class pentru a schimba un eveniment istoric ce ar putea pecetlui soarta tuturor purtătorilor genei X.Regia: Nick CassavetesGen: comedieDurata: 109 minuteNiciodată să nu stârnești dorința de răzbunare a unei femei! Un bărbat afemeiat află asta pe propria piele când amanta sa descoperă că nu este unica femeie din viața lui. Iute la mânie, bate palma cu soția amorezului și pune la cale un plan de răzbunare ce-l va face pe nătăfleț să regrete până și ziua când s-a născut.Regia: John TurturroGen: comedieDurata: 98 minuteFading Gigolo spune povestea lui Fioravante (Turturro), care se hotărăște să devină un Don Juan profesionist pentru a face rost de banii necesari prietenului său, Murray (Woody Allen). Cu Murray pe post de “manager”, cei doi sunt repede prinși în mrejele amorului și ale banilor.Regia: Carlos SaldanhaGen: animație, aventuri, comedie, familie.Durata: 101 minuteBlu, Jewel și cei trei copilași ai lor trăiesc, domesticiți, viața perfectă în orașul magic Rio de Janeiro. Jewel decide, însă, că e timpul ca cei trei copii să învețe să trăiască sălbatic, ca orice pasăre liberă, astfel că propune familiei să se aventureze cu toții în pădurea Amazonului. În vreme ce Blu se străduiește să se integreze între noii vecini, începe să se teamă că i-ar putea pierde pe Jewel și pe copii, înțelegând că aceștia ar putea prefera sălbăticia.Regia: Bryan SingerDurata: 130 minuteCea mai populară echipă X-Men duce o bătălie pentru supraviețuirea speciei lor în două perioade de timp diferite. Eroii din trilogia originală X-Men se alătură eforturilor depuse de versiunile lor mai tinere din trecutul explorat de X-Men: First Class pentru a schimba un eveniment istoric ce ar putea pecetlui soarta tuturor purtătorilor genei X.Regia: Gareth EdwardsGen: acțiune, Aventuri, SFDurata: 123 minute“Godzilla va readuce celebrul personaj la esența sa epică prin intermediul unei pelicule de acțiune întunecate, pertinente”, se menționează în comunicatul de presă al studiourilor implicate în producția remake-ului.Regia: Marc WebbGen: acțiune, aventuri, SFDurata: 142 minuteLa un an de la lupta sa cu Șopârla, Peter Parker are o viață plină pe care și-o împarte între eliminarea infractorilor și timpul acordat iubitei sale, Gwen. Peter nu a uitat de promisiunea făcută tatălui lui Gwen, aceea de a sta departe de fiica lui, însă pur și simplu este o promisiune pe care nu o poate respecta. Lucrurile vor lua o turnură dramatică pentru ei când intră în scenă un nou villain, Electro, iar Peter descoperă alte și alte detalii legate de trecutul misterios al familiei sale.Regia: Nicholas StollerGen: comedieDurata: 96 minuteViața unui tip cât se poate de normal, care nu dorește decât să aibă parte de liniște în propriul cămin, este dată peste cap atunci când, în casa de vizavi se mută sediul unei frății ai cărei membri sunt scăpați de sub control și nu se dau înapoi de la nicio distracție și farsă. Comportamentul mitocănesc și extravagant al unuia dintre liderii frăției, care se crede un mascul alfa căruia i se permite orice, îi va cauza probleme vecinului pașnic, care nu știe cum să ia atitudine pentru a-și proteja intimitatea.Gen: musicalDurata: 100 minuteFilmat în arena Mediolanum Forum din Milano, VIOLETTA în Concert îi prezintă pe cei doisprezece membri originali ai distribuiei serialului argentinian Violetta interpretând hiturile din Sezoanele 1 și 2 ale acestei serii TV.Regia: Alex van WarmerdamGen: thrillerDurata: 113 minuteBorgman este o fabulă sumbră, al cărei protagonist este personajul omonim. Este doar un vis, un demon, sau întruchiparea fizică a fricilor noastre? În orice caz, este o prezență sinistră pe străzile unei suburbii, un accident în peisaj care năruie fațada normalității din jurul unui cuplu cu trei copii, un cuplu arogant și plin de sine.Regia: Nick CassavetesGen: comedieDurata: 109 minuteNiciodată să nu stârnești dorința de răzbunare a unei femei! Un bărbat afemeiat află asta pe propria piele când amanta sa descoperă că nu este unica femeie din viața lui. Iute la mânie, bate palma cu soția amorezului și pune la cale un plan de răzbunare ce-l va face pe nătăfleț să regrete până și ziua când s-a născut.Regia: Cristina IacobGen: comedieDurata: 123 minuteÎn loc să stea acasă și să învețe pentru bac, trei proaspăt absolvente de liceu decid să plece la mare și să își termine adolescența with a BANG!! Yasmine, Roxi și Ana sunt hotărâte să trăiască ultimul weekend dinaintea examenului maturității ca și cum ar fi ultimul din viața lor, iar asta înseamnă să încalce orice regulă și să facă orice fără să se gândescă la consecințe. Vor putere, adrenalină și îndrăgosteală, iar gașca de trei tineri pe care îi agață pe drum pare să le poată oferi toate aceste lucruri și chiar mai mult decât își pot imagina.