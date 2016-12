PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 13 - 19 iunie 2014

Ştire online publicată Joi, 12 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: Dean DeBloisDurata: 103 minuteAu trecut cinci ani de când vikingii și dragonii trăiesc în bună pace pe insula Berk. În timp ce prietenii lor se întrec în curse pe dragoni, Sughiț și Știrbul sfârtecă cerurile, călătorind unde nimeni din neamul lor n-a mai ajuns. Una din aventurile lor îi aduce la o peșteră plină de dragoni sălbatici conduși de un lider misterios, iar pacea este din nou pusă în pericol. Sughiț și Știrbul trebuie iarăși să lupte pentru ceea ce cred, dându-și seama că numai împreună au puterea de a schimba o dată pentru totdeauna viitorul oamenilor și-al dragonilor deopotrivă.Regia: Vlad PetriDurata: 80 minuteDupă 23 de ani de la Revoluție oamenii se întorc în stradă, recucerind spațiul public. Vlad Petri le urmărește poveștile pentru o perioadă de 1 an, de la primele zile ale protestelor până în zilele Referendumului pentru demiterea președintelui. Acesta nu e un film didactic despre un fenomen politic, e o analiză a străzii pornind de la poveștile oamenilor, de la revendicările, dorințele și viziunile lor despre democrație.Regia: Robert StrombergDurata: 97 minuteFrumoasa și tânăra Maleficent trăiește o viață idilică în pașnicul ei regat acoperit de păduri, visând că va deveni o puternică zână făcătoare de bine. Asta până într-o zi când armata unui rege invadator îi atacă semenii și o extraordinară trădare face inima zânei să se transforme în piatră. Setea de răzbunare o împinge pe Maleficent ca, ani mai târziu, să arunce un crunt blestem pe Aurora, fiica succesorului la tron a regelui ce i-a pustiit regatul, dar, pe măsură ce Aurora crește, vrăjitoarea începe să se întrebe dacă nu cumva aceasta deține cheia unui viitor pașnic al întregului ținut.Regia: Bryan SingerDurata: 130 minuteCea mai populară echipă X-Men duce o bătălie pentru supraviețuirea speciei lor în două perioade de timp diferite. Eroii din trilogia originală X-Men se alătură eforturilor depuse de versiunile lor mai tinere din trecutul explorat de X-Men: First Class pentru a schimba un eveniment istoric ce ar putea pecetlui soarta tuturor purtătorilor genei X.Regia: Dan St. Pierre, Will FinnGen: animație, familie, muzicalDurata: 109 minuteDorothy se află din nou alături de vechii și simpaticii ei prieteni – Sperietoarea, Leul și Omul de Tinichea – Dorothy trebuie să îl înfrunte de această dată pe maleficul Jester.Regia: Michael Bacall, Phil Lord, Christopher MillerGen: acțiune, comedie, crimăDurata: 112 minuteDupă ce au terminat cu problemele din liceu, polițiștii Schmidt și Jenko înfruntă acum provocările colegiului pentru a descoperi cine se află în spatele distribuției de droguri printre studenți. Eroii vor avea de înfruntat aventuri încă și mai mari în acerba luptă pentru popularitate din frățiile studențești, vânând în același timp indicii pentru a-și duce la misiunea la bun sfârșit. Dave Franco revine în distribuție, iar pe afișul filmului apare și Brad Pitt .Regia: Doug LimanGen: acțiune, SFDurata: 113 minuteÎntr-un viitor nu foarte îndepărtat Pământul e atacat de Mimics, o distrugătoare rasă extraterestră. Cu orașe distruse și milioane de victime umane, armatele din toate țările își unesc eforturile într-o ultimă defensivă. Locotenent-colonelul Bill Cage nu a participat niciodată la lupte pe front, dar e trimis direct în bătaia armelor. În doar câteva minute el e ucis, dar reușește să ia și viața unui extraterestru. Însă militarul se trezește în dimineața aceleiași zi pe care a trăit-o deja și e iarăși trimis cu forța să lupte și să moară. Să-l fi aruncat contactul fizic cu extraterestrul într-o buclă temporală ce se repetă la infinit?Regia: Frank CoraciGen: comedieDurata: 116 minuteDupă un blind date dezamăgitor, Lauren (Barrymore) speră să nu-l mai revadă niciodată pe Jim (Sandler), dar o încurcătură îi face pe cei doi să se reîntâlnească, împreună cu cele trei fiice ale lui și cei doi băieți ai ei, într-o stațiune de lux din Africa de Sud. Provocările vieții în sălbăticie îi vor determina pe eroi să-și dea o nouă șansă?Regia: Olivier DahanGen: biografic, dramăDurata: 116 minuteȘase ani au trecut de la nunta care a transformat-o dintr-o regină a Hollywood-ului în membra uneia dintre cele mai iubite familii regale ale Europei. Dar deasupra vieții aparent fericite a lui Grace de Monaco încep să se adune norii atunci când principatul său devine ținta atacurilor liderului Franței, generalul Charles de Gaulle. Filmul lui Olivier Dahan acoperă doi ani din mariajul lui Grace cu prințul Rainier, explorând atât relația din spatele ușilor închise, cât și imaginea publică a celor doi.Regia: Seth MacFarlaneGen: comedieDurata: 116 minuteSeth MacFarlane îl interpretează pe Albert, un fermier din Vestul Sălbatic care își pierde iubita atunci când refuză să ia parte la un duel. Întâlnirea cu o frumoasă cowgirl (Theron) îl va determina să-și dovedească bărbăția, mai ales când soțul acesteia, un bandit celebru (Neeson), începe să facă probleme în zonă.Regia: Jon FavreauGen: ComedieDurata: 115 minuteChef spune povestea unui bărbat, Cal Casper (Favreau), care își pierde postul de chef la un restaurant cunoscut. Pare să fie un dezastru pentru sărmanul Cal, dar alături de fosta soție (Vergara), un bun prieten (Leguizamo) și fiul său (Emjay Anthony), eroul încearcă să recreeze visul de a face artă culinară cu ajutorul unui restaurant “mobil”, deschis în remorca unei camionete. Un film emblematic pentru vechea zicală cu șutul în fund și pasul înainte.Regia: Josh BooneGen: dramă, dragosteDurata: 115 minuteDeși un medicament miraculos i-a prelungit viața, Hazel Grace Lancaster, în vârstă de 16 ani, are impresia că de când se știe a fost “în fază terminală”. Însă atunci când fermecătorul Augustus Waters, suferind și el de aceeași boală cumplită, apare la întâlnirile unui grup de suport unde merge Hazel, povestea fetei va fi complet rescrisă. Spirite înrudite, împărțind același farmec și același simț al umorului, Hazel și Gus încep o cursă contra-cronometru în care învață ce înseamnă să iubești.Regia: Andrzej WajdaGen: biografic, dramăDurata: 127 minute1970, Gdansk. Autoritățile comuniste înăbușesc sângeros un protest al muncitorilor. Printre ei se află Lech Walesa, un simplu muncitor la șantierul naval care încearcă să facă față problemelor zilnice cu soția sa Danuta. El refuză să respecte regulile și curând se va trezi în fruntea unei revoluții ce nu doar va răsturna o dictatură poloneză, ci va da brânci și imperiului sovietic aflat în prag de colaps.