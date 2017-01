PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 11 - 17 iulie 2014

Ştire online publicată Joi, 10 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: James GriffithsGen: ComedieDurata: 98 minuteÎn spatele aspectului de supraponderal timid al lui Bruce Garrett (Nick Frost) se ascunde un suflet pasionat de salsa. Acum, o femeie e pe cale să-i reaprindă flacăra latino. Se aprind reflectoarele, iar Nick e obligat să-i spună CUCERETE-O CU SALSA!Regia: Michael BayGen: Acțiune, Aventuri, SFDurata: 157 minuteRasa umană încearcă să se refacă după evenimentele din Transformers: Dark of the Moon, iar Autoboții și Decepticonii au dispărut cu toții de pe fața Pământului. Însă un grup de ingenioși și puternici oameni de afaceri și cercetători, convinși că este cazul să învățăm ceva din dramaticele incursiuni pe meleagurile noastre ale Transformerilor, forțează limitele tehnologiei peste ceea ce poate fi controlat - asta în vreme ce Pământul devine centrul de interes al unei străvechi și puternice amenințări a Transformerilor.Regia: Dean DeBloisDurata: 103 minuteAu trecut cinci ani de când vikingii și dragonii trăiesc în bună pace pe insula Berk. În timp ce prietenii lor se întrec în curse pe dragoni, Sughiț și Știrbul sfârtecă cerurile, călătorind unde nimeni din neamul lor n-a mai ajuns. Una din aventurile lor îi aduce la o peșteră plină de dragoni sălbatici conduși de un lider misterios, iar pacea este din nou pusă în pericol. Sughiț și Știrbul trebuie iarăși să lupte pentru ceea ce cred, dându-și seama că numai împreună au puterea de a schimba o dată pentru totdeauna viitorul oamenilor și-al dragonilor deopotrivă.Regia: Matt ReevesGen: Acțiune, Dramă, SF, ThrillerDurata: 150 minuteO populație aflată în dezvoltare, maimuțele evoluate genetic conduse de Caesar, sunt amenințate de un grup de oameni supraviețuitori ai devastatorului virus ce a făcut ravagii în urmă cu zece ani. Reușesc să încheie temporar pace, însă aceasta se dovedește fragilă și de scurtă durată, căci ambele părți se află pe picior de război, un război ce va hotărî care va fi specia dominantă de pe Pământ.Regia: Jake KasdanGen: Comedie Durata: 90 minuteJay (Jason Segel) și Annie (Cameron Diaz) sunt căsătoriți și încă îndrăgostiți unul de celălalt, dar după zece ani și doi copii, pasiunea s-a mai estompat. Pentru a reaprinde flacăra, ei se hotărăsc – de ce nu? – să se filmeze în timpul unei partide-maraton de sex, în care să folosească toate pozițiile descrise în THE JOY OF SEX. Părea o idee grozavă, dar asta numai până în momentul în care au descoperit că înregistrarea lor risca să devină publică. Cuprinși de panică, ei își petrec toată noaptea încercând să dea de urma înregistrării, să coopteze niște prieteni, să-l păcălească pe șeful lui Annie – și toate astea doar pentru a-și recupera filmulețul, dar și reputația, sănătatea și, cel mai important, mariajul.Regia: James GriffithsGen: ComedieDurata: 98 minuteÎn spatele aspectului de supraponderal timid al lui Bruce Garrett (Nick Frost) se ascunde un suflet pasionat de salsa. Acum, o femeie e pe cale să-i reaprindă flacăra latino. Se aprind reflectoarele, iar Nick e obligat să-i spună CUCERETE-O CU SALSA!Regia: Tim StoryGen: ComedieDurata: 106 minuteContinuare a hitului comic din 2012, Think Like a Man Too ni-i arată pe eroi gata să se destrăbăleze în Las Vegas. Zeke, Dominic și Cedric sunt invitați la o petrecere a burlacilor de pomină, dar în calea distracției se vor afla chiar iubitele lor Candace, Kristen și Lauren, hotărâte să le arate că petrecerea burlăciților este încă și mai strașnică. Ce echipă va organiza cel mai tare dezmăț din Las Vegas?Regia: Paul HaggisGen: Dramă, Romantic, DragosteDurata: 137 minuteDragoste la persoana a treia spune trei povești despre iubire, pasiune, încredere și trădare în trei cupluri care par să nu aibă nimic în comun, ci doar legături pur tangențiale. Dar într-o relație există mereu un al treilea, poate nu din punct de vedere romantic, poate nici nu ne dăm seama uneori de existența acestuia, dar există în mod cert. Mai mult decât o colecție de povești de dragoste, Dragoste la persoana a treia e un puzzle în care adevărul e abia întrezărit, indiciile de-abia sesizate cu colțul ochiului, și nimic nu e cu adevărat ceea ce pare la prima vedere.Regia: Manuel Martín CuencaGen: ThrillerDurata: 116 minuteCarlos e cel mai cunoscut croitor din Granada dar în același timp un criminal. Nu simte nicio remușcare, nicio vină, până când în viața lui apare Nina. Ea îl va face să conștientizeze adevărata natură a faptelor sale și să se îndragostească pentru prima oară.Regia: John CarneyGen: Comedie, Dramă, Muzical, Romantic, DragosteDurata:104 minuteJohn Carney, celebru pentru muzicalul independent Once, revine cu o poveste plină de optimism. Poate că Dan și Greta nu se simt cei mai norocoși oameni de planetă, el tocmai fiind concediat de la o casă de discuri, iar ea părăsită de iubitul ei, star rock doritor să se concentreze asupra carierei. Dar muzica aduce oamenii laolaltă, iar emoția din vocea Gretei, care improvizează pe scena unui bar, îl face pe Dan să audă, parcă pentru prima oară, cât de melodioasă poate fi vocea umană. Deși nimeni nu îi vrea pe scena muzicală, cei doi vin cu un plan nebunesc pentru a-și reinventa viețile.Regia: Guillaume CanetGen: Crimă, Dramă, ThrillerDurata: 127 minuteNew York, 1974. La cincizeci de ani, Chris tocmai a fost eliberat pentru bună purtare după mai mulți ani de închisoare în urma unei crime violente. La poarta închisorii îl așteaptă fratele său mai mic, un polițist cu o carieră promițătoare. In speranța că fratele său s-a schimbat, Frank este dispus să-i dea o șansă - îl primește în casă, îi găsește un loc de muncă și îl ajută să-și reia relația cu fosta soție, Monica .Va reuși Chris să se mențină pe calea cea bună?