PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 08-14 august 2014

Ştire online publicată Joi, 07 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: James DeMonacoGen: Horror, ThrillerDurata: 97 minuteSequelul succesului de casă din 2013 pornește de la aceeași premisă și explorează evenimente petrecute în unica noapte din an când, timp de 12 ore, orice crimă rămâne nepedepsită. În centrul atenției este un bărbat (Frank Grillo) hotărât să profite de Noaptea judecății pentru a răzbuna moartea fiului său. El va ajunge să ajute mai multe persoane să supraviețuiască acestei nopți când totul este permis..Regia: Cal BrunkerGen: Animație, Aventuri, ComedieDurata: 89 minuteAcțiunea filmului ne catapultează pe planeta Baab, unde admiratul astronaut Scorch Supernova este un erou național pentru populația extraterestră albastră. Un maestru în salvări la mustață, Scroch trăiește după regulile fratelui său Gary, șeful misiunii de control BASA. Când Lena, șefa bazei BASA îl informează pe Scrotch că fratele său Gary a lansat un SOS de pe o planetă periculoasă, Scrotch își dă seama că trebuie să facă totul pentru a-l salva.Regia: Brett RatnerGen: Acțiune, AventuriDurata: 98 minuteChinuit de amintirea unui păcat din trecut, Hercule devine mercenar. Alături de cinci camarazi devotați, pornește spre vechea Grecie punându-se în slujba celor bogați și folosindu-se de reputația sa legendară pentru a-și intimida dușmanii.Regia: Roberts GannawayGen: Animație, Aventuri, Comedie, FamilieDurata: 84 minuteCând marele campion la curse aeriene Dusty Crophopper află că motorul său a suferit daune grave și că nu va ma putea concura, lumea pare că s-a sfârșit. Dar inimosul Dusty își dă seama curând că nu are niciun rost să dispere, pentru că inițiativa, curajul său și exemplul pozitiv dat celor din jur pot în continuare schimba lumea! Împreună cu o trupă de trăsniți, eroul se aruncă într-o periculoasă luptă cu incendiile izbucnite în jurul regiunii unde a copilărit.Regia: James GunnGen: Acțiune, Aventuri, SFDurata: 156 minuteStudiourile Marvel lansează o echipă nouă, Gardienii galaxiei! Aceasta lărgește universul Marvel până în adâncurile cosmosului, unde aventurierul Peter Quill se trezește ținta unei periculoase urmăriri după ce fură un glob cu puteri misterioase. Încercarea de a dejuca planurile lui Ronan, un villain ce amenință soarta întregului univers, îl face pe Peter să formeze o echipă cu invincibilul Drax Distrugătorul, cu mortala Gamora, cu Groot, un umanoid cu formă de copac, și cu ratonul Rocket.Regia: Matt ReevesGen: Acțiune, Dramă, SF, ThrillerDurata: 150 minuteO populație aflată în dezvoltare, maimuțele evoluate genetic conduse de Caesar, sunt amenințate de un grup de oameni supraviețuitori ai devastatorului virus ce a făcut ravagii în urmă cu zece ani. Reușesc să încheie temporar pace, însă aceasta se dovedește fragilă și de scurtă durată, căci ambele părți se află pe picior de război, un război ce va hotărî care va fi specia dominantă de pe Pământ.Regia: Scott DerricksonGen: Crimă, Horror, ThrillerDurata: 118 minuteDetectivul din New York Ralph Sarchie (Eric Bana) are parte de propriile-i probleme, dar viața i se dă peste cap și mai rău când începe să investigheze o serie de crime pe cât de oribile, pe atât de inexplicabile. Detectivul face echipă cu un preot neconvențional (Edgar Ramirez), specializat în ritualuri de exorcizare, pentru a lupta împotriva șirului de posedări înfricoșătoare ce terorizează întregul oraș.Regia: Luc BessonGen: Acțiune, SFDurata: 90 minuteScarlett Johansson este Lucy, o tânără care trăiește în Taipei și este obligată de mafia locală să transporte droguri în propriul corp. Un eveniment neprevăzut face ca drogul să se răspândească în corpul lui Lucy, dar în loc să-și afle sfârșitul în urma unei gigantice supradoze, fata capătă puteri colosale, fiind în stare să aboarbă cunoștințe instantaneu și să miște lucruri doar cu forța minții. Este clar că a venit vremea răzbunării.Regia: Jake KasdanGen: Comedie Durata: 90 minuteJay (Jason Segel) și Annie (Cameron Diaz) sunt căsătoriți și încă îndrăgostiți unul de celălalt, dar după zece ani și doi copii, pasiunea s-a mai estompat. Pentru a reaprinde flacăra, ei se hotărăsc – de ce nu? – să se filmeze în timpul unei partide-maraton de sex, în care să folosească toate pozițiile descrise în THE JOY OF SEX. Părea o idee grozavă, dar asta numai până în momentul în care au descoperit că înregistrarea lor risca să devină publică. Cuprinși de panică, ei își petrec toată noaptea încercând să dea de urma înregistrării, să coopteze niște prieteni, să-l păcălească pe șeful lui Annie – și toate astea doar pentru a-și recupera filmulețul, dar și reputația, sănătatea și, cel mai important, mariajul.Regia: Lasse HallströmGen: Comedie, Dramă, RomanticDurata: 122 minuteTânărul Hassan este echivalentul gastronomic al unui interpret cu ureche muzicală absolută. Pare o carieră pentru toată viața pentru Hassan, dar nu de aceeași părere este și Madame Mallory, înțepata patroană a restaurantului Le Saule Pleureur, prezent în ghidul Michelin. Enervată la culme de concurența aflată la câteva zeci de metri, Madame Mallory este gata de orice să-l scoată pe Hassan din peisajul gastronomic local.Regia: Luke GreenfieldGen: Acțiune, ComedieDurata: 105 minuteEste cea mai tare comedie cu polițiști, doar că... eroii sunt impostori! Doi prieteni la cataramă (Damon Wayans Jr. și Jake Johnson) se gândesc serios să lase metropola pentru orășelul de baștină și, ca să mai uite de probleme, se duc la cea mai tare petrecere cu costume. Îmbrăcați în uniforme de polițiști, cei doi amici devin senzația cartierului, dar vor ajunge cât ai clipi din ochi să aibă probleme nu doar cu gansteri în toată regula, ci și cu detectivi vânduți mafiei. Vor face ei față provocărilor?Regia: Fred CavayéGen: Acțiune, ThrillerDurata: 90 minutePolițiștii din Toulon Simon și Franck sărbătoresc sfârșitul unei misiuni. În drum spre casă, provoacă un accident soldat cu moartea unui copil. Simon, aflat la volan sub influența alcoolului, este rănit grav. Va pierde totul. Viața de familie. Slujba de polițist. Șase ani mai târziu, divorțat și îngrijorat că ar putea pierde dreptul să-și vadă fiul, pe micul Théo, Simon intră din nou în bucluc: Théo este martorul unei reglări de conturi între mafioți și devine curând ținta intențiilor criminale ale acestora. Ajutat de Franck, Simon este gata de orice pentru a-și salva copilul.Regia: Hans Petter MolandGen: Acțiune, ComedieDurata: 116 minuteNorvegia, iarnă. Tăcutul și harnicul Nils conduce un impozant plug de zăpadă cu care menține practicabile drumurile și trecătorile din neprimitoarea zonă unde locuiește. Tocmai când i se înmânează, pentru eforturile sale, titlul de cetățean de onoare al anului, Nils află că fiul i-a murit în urma unei supradoze de heroină. Bărbatul refuză să creadă explicația oficială a decesului și începe o investigație pentru a-i descoperi pe asasinii fiului său.