Profesoara desfrânată, vândută pe o ciocolată

Ştire online publicată Marţi, 21 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Inspecție în școală. Fiecare elev trebuia să spună câte o propoziție cu fiecare literă din alfabet. Se începe cu litera A, spune unul spune altul propoziții, vine rândul lui Bulă:- Mirela a avortat…Cu B. Spune un elev, spune altul, spune și Bulă:- Mirela are bulane mișto…Cu C. Spune unul, spune altul, spune și Bulă:- Mirela e o c*rvă!…După inspecție, toți elevii vin la Bulă cu ciocolățele și făcându-i în necaz îi tot repetau:- Ia uită-te ce ne-a dat doamna învățătoare dacă am fost cuminți.Liniștit, Bulă bagă mâna sub tricou și scoate o ditamai ciocolata de o juma de kil și spune:- Dar ia uitați ce mi-a dat mie inspectorul pentru că i-am spus unde stă Mirela!