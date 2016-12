Probă incendiară la examenul pentru poliţişti!

Probă incendiară la examenul pentru polițiști!

Examen de promovare în grad la polițiști. Îi bagă pe aceștia într-o sală, vine ofițerul și le zice:- Bă, băieți, treburile sunt simple, azi vă dăm ceva ușor.Închide geamurile, trage perdelele, aprinde lumina.- Fiți atenți: eu o să sting lumina, după care voi trebuie să-mi ziceți ce s-a întâmplat cu ea, unde a dispărut.Zis și făcut. Stinge ofițerul lumina și cum se văd gaborii pe întuneric, încep să urle, tremurând de frică. Gradatu’ vede că nu poate s-o scoată la capăt cu ei și le zice:- Bă, băieți, vă dau permisie două săptămâni, dar după asta veniți și-mi ziceți unde s-a ascuns lumina.Ok. Pleacă aceștia, vin după două săptămâni. Îi ia ăla la rând:- Bă, Georgică, unde era lumina?- Păi, să vedeți că...- Nimic! Nu iei gradul! Următorul.- Păi să...Și tot așa până la unul, care arăta cel mai jalnic. Vine ăsta și zice:- Dom’ căpitan, să moară mama, am găsit soluția. Am aflat unde s-a ascuns lumina.- Păi, cum ai aflat bă?- Păi, fiți atent. Cum am ajuns acasă, am închis toate geamurile, am tras roletele, am bătut șipci la geamuri, la uși. Ce mai! - am izolat toată casa. Apoi am stins lumina. Și dă și caut-o. Am smuls tapetul, am smuls parchetul, am dat jos tencuiala, am spart mobila, am ars saltelele, dar până la urmă am găsit-o, nenorocita naibii!- Și unde era?- În frigider, să trăiți!