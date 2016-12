Proaspeţi căsătoriţi cu probleme

Proaspeți căsătoriți cu probleme

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr cuplu se află în luna de miere. Soțul stă în baie, așezat pe margi-nea căzii, gândindu-se:- Cum o să-i spun acum soției mele că picioarele mele miros urât iar ciorapii emană un miros absolut groaznic. Am reușit să evit să afle acest lucru până să ne căsătorim, dar acum, când vom petrece tot timpul împreună va afla cu siguranță. Cum aș putea să-i spun asta?În același timp, soția așezată pe marginea patului cugeta și ea:- Cum o să-i spun soțului meu că îmi miroase respirația, căci deși am reușit să nu afle până acum, de acum încolo va fi imposibil și va trebui să-i spun, dar cum?Până la urmă soțul găsește curajul să-i mărturisească soției secretul său, intră în dormitor și îmbrățișând-o îi spune:- Draga mea, am să-ți mărturisesc ceva…Iar aceasta răspunde:- Și eu de asemenea, dragule.La care soțul răspunde:- Nu-mi spune, îmi dau seama, mi-ai mâncat șosetele.