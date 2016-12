Prins cu poezia neînvăţată

Prins cu poezia neînvățată

O profesoară, mai chioară de felul ei, strigă:- Hei tu, cel de acolo din spate de lângă calorifer, recită poezia! V-am rugat pe toți să o învățați!- Îmi pare rău, dar nu pot.- Pot să te întreb ce ai făcut aseară? întreabă profesoara.- Am băut câteva halbe cu colegii mei, am jucat un poker, am tras câteva linii de coca și am făcut dragoste cu prietena mea.- Incredibil!! Încep să mă întreb de ce te-ai mai deranjat să vii azi la școală!- Păi, eu sunt aici ca să vă repar caloriferul…